Γάζα: Σιγουριά Τραμπ μετά την «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς – «Θα έχουμε συμφωνία πολύ σύντομα»

Πεπεισμένος ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει τελική συμφωνία για τη Γάζα, μετά την «τελευταία προειδοποίησή» του στη Χαμάς, εμφανίστηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη χθες Κυριακή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στη Γάζα, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

«Πυρά» Λαπίντ κατά Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατηγόρησε χθες, Κυριακή (7/9) για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ματαιώνει τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει συμφωνία για τους ομήρους πάνω στο τραπέζι. Μπορεί να συναφθεί, πρέπει να συναφθεί», επέμεινε ο Λαπίντ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του Γες Ατίντ («Κόμμα για το Μέλλον») στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel.

Αναφερόταν στις προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών να εξασφαλιστεί συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, που θα προβλέπει την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων και – δυνητικά μόνιμη – κατάπαυση του πυρός.

Εν μέσω επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι διεθνείς μεσολαβητές –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ σημείωσε πως ανώτεροι αξιωματούχοι των κρατών αυτών έχουν επικοινωνήσει μαζί του και έχουν εκφράσει την απορία τους για το ότι δεν παίρνουν καμιά απάντηση από την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Μου είπαν: “Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Ούτε θετική — ούτε καν αρνητική. Το Ισραήλ απλά δεν απαντά”», τόνισε ο Λαπίντ, κατά το δημοσίευμα.

Πάντα σύμφωνα με τον Λαπίντ, η Χαμάς τονίζει στους μεσολαβητές πως είναι ανοικτή τόσο σε συνολική όσο και σε επιμέρους συμφωνία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, 47 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 27 θεωρείται πως είναι νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Οι περισσότεροι πιστεύεται πως κρατούνται σε υπόγειες σήραγγες στην πόλη της Γάζας.

Συγγενείς ομήρων και, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ακόμη και κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η επιχείρηση θα θέσει τις ζωές όσων απομένουν ζωντανοί σε κίνδυνο.

