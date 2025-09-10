Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic – Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Η Novo Nordisk, κατασκευάστρια, μεταξύ άλλων, και του Ozempic ανακοίνωσε την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας, λόγω του ανταγωνισμού από το Mounjaro.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που κατασκευάζει τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη Ozempic και Wegovy θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας, βλέποντας μείωση των κερδών της Eli Lilly, που παράγει το Mounjaro .

Η απόφαση της Novo Nordisk να περικόψει το 11% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού έρχεται καθώς οι πωλήσεις των φαρμάκων της για τον διαβήτη, συμπεριλαμβανομένου του Ozempic, έχουν επιβραδυνθεί απότομα, λόγω Mounjaro και της απειλή δασμών από τις ΗΠΑ.

Η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία, της οποίας οι ραγδαίες πωλήσεις φαρμάκων GLP-1 για διαβήτη και παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια την είχαν καταστήσει την πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης, δήλωσε ότι 5.000 από τις περικοπές θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθούν στη Δανία.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί πάνω από 60% τον τελευταίο χρόνο και υπολογίζει ότι το πρόγραμμα περικοπών θα της εξοικονομήσει 1,04 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2026.

Η Novo Nordisk μείωσε την πρόβλεψη για την αύξηση των λειτουργικών της κερδών φέτος από 10-16% σε 4-10%.

«Είναι πάντα δύσκολο να βλέπεις ταλαντούχους και αξιόλογους συναδέλφους να φεύγουν, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Novo Nordisk», δήλωσε ο Mike Doustdar, που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Ιούλιο. «Χρειαζόμαστε μια αλλαγή στη νοοτροπία και την προσέγγισή μας ώστε να μπορούμε να κινούμαστε πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα».

Η Novo Nordisk, που απασχολεί 78.400 άτομα παγκοσμίως, έχει επίσης πληγεί από απογοητευτικά κλινικά αποτελέσματα του νέου της φαρμάκου για την παχυσαρκία, CagriSema, το οποίο απέτυχε να ξεπεράσει το Mounjaro της Eli Lilly στην απώλεια βάρους.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Novo Nordisk αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 75%, καθώς οι επιδόσεις της εκτοξεύτηκαν χάρη στη διεθνή επιτυχία των φαρμάκων Wegovy και Ozempic.

Ο Doustdar δήλωσε ότι η εταιρεία, που παραδοσιακά είχε ισχυρή παρουσία στις θεραπείες για τον διαβήτη, πρέπει να εξελιχθεί σε μια αγορά όπου τα φάρμακα για την παχυσαρκία έχουν γίνει «πιο ανταγωνιστικά και επικεντρωμένα στον καταναλωτή».

