Πολωνία: Λήξη συναγερμού για τα ρωσικά drones, ένα έπεσε σε σπίτι χωρίς θύματα – «Ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους» ζητάει ο Ζελένσκι (video)

Την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας.

Η Βαρσοβία κάνει λόγο για «πρωτοφανή πράξη επίθεσης». «Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 September 10, 2025

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Ζελένσκι: «Ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης» και «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» την εισβολή των drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον οκτώ drones είχαν στοχεύσει την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι ζήτησε, επίσης, μια πιο ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους και δήλωσε ότι «η καθυστέρηση των περιορισμών κατά της Ρωσίας και των συνεργών της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων».

Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Το Κίεβο εκτιμά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση».

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Russian drones flying into Poland during the massive attack on Ukraine show that Putin’s sense of impunity keeps growing because he was not properly punished for his previous crimes.



Putin just keeps escalating, expanding his war, and testing the West. The longer he faces no… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 10, 2025

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones

Τέλος, για «κλιμάκωση» από τη Μόσχα που προσπάθησε να τεστάρει την αντίδραση της Δύσης κάνει λόγο και το BBC μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και την κατάρριψή τους, καθώς ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο με κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τα drones αυτά δεν έχασαν απλά τον δρόμο τους και βρέθηκαν στην Πολωνία. Έφτασαν τόσο βαθιά στην Πολωνία ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Και αυτό συνέβη ενώ οι εναέριες επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει μεγαλύτερες σε ένταση και πιο συχνές» αναφέρει το βρετανικό μέσο.

«Ρωσικά drone έχουν περάσει ξανά από τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας αλλά ποτέ δεν έγινε κατάρριψή τους. Οπότε αυτό είναι ένα νέο πεδίο για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ» συμπληρώνει το BBC.

Διαβάστε επίσης:

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, είσαι σύγχρονος Χίτλερ» – Άγριο κράξιμο στον Τραμπ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον (video)

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει αν είναι νόμιμοι οι δασμοί Τραμπ

Πολωνία: Κατάρριψη ρωσικών drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια