ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.09.2025 12:28

Ο Τραμπ χόρευε YMCA σε αγώνα των Yankees την ώρα που οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες για την 11η Σεπτεμβρίου (Video – Photos)

12.09.2025 12:28
trump-yankees-5

Με τις ΗΠΑ να θυμούνται τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, ο Ντόναλντ Τραμπ... πήγε σε αγώνα των Yankees.

Με φόντο και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη Μελάνια Τραμπ εμφανίσθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο στο ετήσιο μνημόσυνο για τη θλιβερή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Φαίνεται όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ… ξεπέρασε τη θλίψη του γρήγορα, και το βράδυ της ίδιας μέρας βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit Tigers.

Δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Παρέμεινε, δε, απτόητος στις αποδοκιμασίες που συνόδευσαν την είσοδό του στο γήπεδο και συνέχισε να χαμογελά, να χαιρετά τον κόσμο και να… λικνίζεται στο αγαπημένο του YMCA.

carpal_tunnel_new
ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Όλες οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση

tartuffe_new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

keramews-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

