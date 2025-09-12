Ο Τραμπ χόρευε YMCA σε αγώνα των Yankees την ώρα που οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες για την 11η Σεπτεμβρίου (Video – Photos)

Με τις ΗΠΑ να θυμούνται τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, ο Ντόναλντ Τραμπ... πήγε σε αγώνα των Yankees.

Με φόντο και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη Μελάνια Τραμπ εμφανίσθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο στο ετήσιο μνημόσυνο για τη θλιβερή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Φαίνεται όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ… ξεπέρασε τη θλίψη του γρήγορα, και το βράδυ της ίδιας μέρας βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit Tigers.

Δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Παρέμεινε, δε, απτόητος στις αποδοκιμασίες που συνόδευσαν την είσοδό του στο γήπεδο και συνέχισε να χαμογελά, να χαιρετά τον κόσμο και να… λικνίζεται στο αγαπημένο του YMCA.

President Trump doing his dance while YMCA plays at Yankee Stadium. pic.twitter.com/E6yruHg4xc September 12, 2025

Διαβάστε επίσης

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι

Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, 12.500 φυλακισμένοι δραπέτευσαν και εξακολουθούν να διαφεύγουν

Μακελειό στον Νίγηρα: Δεκάδες νεκροί δεκάδες στρατιώτες σε επιθέσεις τζιχαντιστών