search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 20:16

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Χαλίλ Αλ Χάγια επέζησε της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

12.09.2025 20:16
HAMAS
AP/αρχείου

Η Χαμάς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της σήμερα το βράδυ ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός και επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή της Τρίτης στην Ντόχα του Κατάρ που είχε στόχο μια συνάντηση ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Μετά από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο Δρ Χαλίλ Αλ Χάγια (…) συμμετείχε σε κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στα έξι θύματα της ισραηλινής επιδρομής, η κηδεία των οποίων πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς να εμφανιστεί εκεί ο Χάγια.

Η Χαμάς δεν παρείχε φωτογραφίες ή αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Χάγια. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο κίνημα, ήταν ένας από τους έξι ηγέτες του ισλαμιστικού κινήματος που ήταν παρόντες στο κτίριο που στόχευσε το Ισραήλ τη στιγμή της επιδρομής.

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή της Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ο Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, αφού ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς αφού σκοτώθηκε και ο Σινουάρ, τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά»: Σε πολεμικό αμόκ το ΝΑΤΟ – Στέλνει δυνάμεις στα σύνορα της Ευρώπης για να «οχυρωθεί» απέναντι στη Ρωσία

OHE: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό

Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kathigitis tilos – leros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

charlie kirk
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χωρίς ποινικό μητρώο ο δράστης, δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο κόμμα – Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

LEOFOREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

paltrooy kai patera 66- new
LIFESTYLE

Η εξομολόγηση της Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του πατέρα της: Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς – Αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ

gaza_bombing_0809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην Πόλη της Γάζας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 22:21
kathigitis tilos – leros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

charlie kirk
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χωρίς ποινικό μητρώο ο δράστης, δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο κόμμα – Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

LEOFOREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

1 / 3