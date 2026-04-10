Η Ουκρανία βύθισε 2 ρωσικές πλατφόρμες πετρελαϊκών γεωτρήσεων στην Κασπία θάλασσα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι βύθισαν σήμερα δύο ρωσικές πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα.
Οι πλατφόρμες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή και εφοδίαζαν με καύσιμα τον στρατό της Ρωσίας, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
