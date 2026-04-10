Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία με Πούτιν η Ουκρανία; Τι εκτιμά κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας δήλωσε ότι βλέπει πρόοδο προς μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι η επίλυση του πολέμου μπορεί να μην αργήσει να επιτευχθεί.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αποδώσει ελάχιστα αποτελέσματα δημοσίως, ο Κιρίλο Μπουντάνοφ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται προς έναν συμβιβασμό. Ο πρώην αρχηγός των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως και η Ρωσία επιθυμεί να σταματήσει τον πόλεμο.

“Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό διαπραγματεύονται”, είπε ο Μπουντάνοφ σε συνέντευξή του στο Bloomberg στις 4 Απριλίου, την οποία δημοσιεύει σήμερα το πρακτορείο. “Δεν νομίζω ότι θα αργήσει”.

Ο Μπουντάνοφ ως επικεφαλής της ουκρανικής GUR από το 2020 έως τον Ιανουάριο του 2026 σχεδίασε και συχνά ηγήθηκε παράτολμων επιδρομών κατά των ρωσικών δυνάμεων. Τον Ιανουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον διόρισε προσωπάρχη του. Αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μπουντάνοφ παραδέχτηκε ότι και οι δύο πλευρές διατηρούν “μαξιμαλιστικές” θέσεις στις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλά πιστεύει ότι θα πλησιάσουν σε έναν συμβιβασμό.

“Σε αντίθεση με εμάς, οι Ρώσοι ξοδεύουν τα δικά τους χρήματα”, είπε. “Πρόκειται για τεράστια ποσά — ήδη στα τρισεκατομμύρια”. Αν και αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα μοιάζει ένας συμβιβασμός στο εδαφικό ζήτημα, σημείωσε: “Κατ’ αρχήν, όλοι κατανοούν πλέον ξεκάθαρα τα όρια του αποδεκτού. Αυτό είναι τεράστια πρόοδος”.

Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο ανέφεραν ότι υπάρχει ελάχιστη πραγματική πρόοδος και ότι οι συζητήσεις έχουν βαλτώσει στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια σύντομη εκεχειρία για το Πάσχα. Ο Πούτιν διέταξε παύση επιχειρήσεων από τις 4 μ.μ. της 11ης Απριλίου έως τις 12 Απριλίου, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα τηρήσουν την ανακωχή.

Ο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι ένα βασικό επίτευγμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ήταν η διατήρηση της συμμετοχής της κυβέρνησης Τραμπ στον ρόλο του μεσολαβητή. Ανέφερε ότι η Ουκρανία αναμένει από τους κορυφαίους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, να ηγηθούν μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Κίεβο, πιθανώς την επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ορίσει ακόμη ημερομηνία, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Μπουντάνοφ παραδέχτηκε ότι η Ρωσία διαθέτει τεράστιες εφεδρείες στρατευμάτων (έως 23,5 εκατομμύρια άτομα), ωστόσο αυτό το πλεονέκτημα δεν μεταφράζεται σε κέρδη στο πεδίο της μάχης, καθώς η Ουκρανία χρησιμοποιεί καινοτομίες στον πόλεμο των drones για να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Μπουντάνοφ ήταν ειλικρινής: “Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί; Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές – πόλεμος ή ειρήνη. Όχι απλώς συνέχιση του πολέμου, αλλά συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αν συμφωνήσουν σε αυτό, γιατί μπορεί και να μην συμφωνήσουν”.

