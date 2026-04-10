search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

ORBAN
AP

Μία πολύ άβολη στιγμή είχε σε ομιλία του ο Βίκτορ Όρμπαν στο Σομπατέλι. Λίγες ώρες πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε μία στιγμή… Τσαουσέσκου σε κεντρική του ομιλία.
Ενώ πήρε το μικρόφωνο να μιλήσει, μερίδα από το πλήθος του φώναζε από κάτω «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας!».

Ο Ορμπαν αιφνιδιάστηκε και χαμογέλασε αμήχανα, ωστόσοι στιγμές αργότερα άρχισε να μιλάει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το βίντεο ωστόσο πήρε τεράστιες διαστάσεις χθες στην Ουγγαρία, όπου τα ΜΜΕ συνέκριναν το σκηνικό με την περίφημη συγκέντρωση του Νικολάε Τσαουσέσκου στις 21 Δεκεμβρίου του 1989, όταν από το κεντρικό μπαλκόνι της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βουκουρέστι, βγήκε για μια ομιλία η οποία πίστευε ότι θα ενώσει στο πλευρό του τους ρουμάνους, αλλά το πλήθος άρχισε να τον αποδοκιμάζει, για να αντιληφθεί ότι το καθεστώς του μόλις άρχισε να καταρρέει… Tέσσερις ημέρες μετά, ανήμερα των Χριστουγέννων, εκτελέστηκε μαζί με την σύζυγό του.

Το σύνθημα «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας» χρησιμοποιήθηκε επίσης μαζικά σε συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ, τον ηγέτη του κόμματος Tisza, το οποίο έχει προσελκύσει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια. Στις εκδηλώσεις του κόμματος Tisza, το πλήθος φώναζε επανειλημμένα κατά των στενών δεσμών της κυβέρνησης Όρμπαν με τη Μόσχα, κατηγορώντας το Fidesz για υπερβολική ανοχή στη ρωσική επιρροή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

beirut-3274
ΚΟΣΜΟΣ

naftiko-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

kreata_katasxesi_1004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
barbakeios kreata
ΕΛΛΑΔΑ

makaronia-new
ΥΓΕΙΑ

jo malone
LIFESTYLE

natasha lyonne
LIFESTYLE

mark route new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

