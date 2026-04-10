Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

Μία πολύ άβολη στιγμή είχε σε ομιλία του ο Βίκτορ Όρμπαν στο Σομπατέλι. Λίγες ώρες πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε μία στιγμή… Τσαουσέσκου σε κεντρική του ομιλία.

Ενώ πήρε το μικρόφωνο να μιλήσει, μερίδα από το πλήθος του φώναζε από κάτω «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας!».

Ο Ορμπαν αιφνιδιάστηκε και χαμογέλασε αμήχανα, ωστόσοι στιγμές αργότερα άρχισε να μιλάει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

😁 A Ceausescu moment for Orbán



At an election rally of his own party, people are chanting “Russians, go home!”



This was the slogan of the Hungarian revolutionaries of 1956. pic.twitter.com/Yp3OoLCD5P — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026

Το βίντεο ωστόσο πήρε τεράστιες διαστάσεις χθες στην Ουγγαρία, όπου τα ΜΜΕ συνέκριναν το σκηνικό με την περίφημη συγκέντρωση του Νικολάε Τσαουσέσκου στις 21 Δεκεμβρίου του 1989, όταν από το κεντρικό μπαλκόνι της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βουκουρέστι, βγήκε για μια ομιλία η οποία πίστευε ότι θα ενώσει στο πλευρό του τους ρουμάνους, αλλά το πλήθος άρχισε να τον αποδοκιμάζει, για να αντιληφθεί ότι το καθεστώς του μόλις άρχισε να καταρρέει… Tέσσερις ημέρες μετά, ανήμερα των Χριστουγέννων, εκτελέστηκε μαζί με την σύζυγό του.

Το σύνθημα «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας» χρησιμοποιήθηκε επίσης μαζικά σε συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ, τον ηγέτη του κόμματος Tisza, το οποίο έχει προσελκύσει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια. Στις εκδηλώσεις του κόμματος Tisza, το πλήθος φώναζε επανειλημμένα κατά των στενών δεσμών της κυβέρνησης Όρμπαν με τη Μόσχα, κατηγορώντας το Fidesz για υπερβολική ανοχή στη ρωσική επιρροή.

Διαβάστε επίσης:

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)



Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

Είπε αλήθεια η Μελάνια για τον Έπστιν; Το email που έστειλε στην Γκισλέιν Μάξγουελ για το «εξοχικό» του παιδόφιλου επενδυτή το 2002