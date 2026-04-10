Είπε αλήθεια η Μελάνια για τον Έπστιν; Το email που έστειλε στην Γκισλέιν Μάξγουελ για το «εξοχικό» του παιδόφιλου επενδυτή το 2002

Η Μελάνια Τραμπ αιφνιδίασε τους πάντες με την χθεσινή δήλωσή της, με την οποία θέλησε να διαψεύσει οποιαδήποτε σύνδεση με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Ο Επστιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου τυχαία. Οι λεπτομέρειες της αρχικής μου συνάντησης με τον σύζυγό μου καταγράφονται στο βιβλίο μου. Ποτέ δεν είχα καμία γνώση για τα θύματα του Επστιν. Ποτέ δεν μπλέχθηκα με κανέναν τρόπο. Δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί» δήλωσε με τοποθέτησή της.

NOW – Melania: "To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell."



"I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time."



"Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by…

Ωστόσο, το Sky News έρχεται σήμερα να την διαψεύσει… Σε δελτίο ειδήσεων, διάβασαν ένα μέιλ της με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2002, με αποδέκτη την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο του Έπσταϊν και καταδικασμένη επίσης για την υπόθεση trafficking.

🚨 BOMBSHELL REPORTING: Sky News just read a 2002 email on air — published as part of the Epstein files.



The email is alleged to be from Melania Trump to Ghislaine Maxwell.



"How are you. Nice story about JE in NY magazine. You look great. How was Palm Beach? I cannot wait to go…

«Πώς είσαι; Ωραία ιστορία αυτή με τον Τζέφρι για το περιοδικό NY magazine. Δείχνεις θαυμάσια. Πώς ήταν στο Παλμ Μπιτς; Περιμένω πως και πως να έρθω κάτω (στο νησί του Έπσταϊν). Με αγάπη, Μελάνια»

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου είπε ότι γνωρίστηκε μαζί του «τυχαία» σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998.

