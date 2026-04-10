ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 10:54

Είπε αλήθεια η Μελάνια για τον Έπστιν; Το email που έστειλε στην Γκισλέιν Μάξγουελ για το «εξοχικό» του παιδόφιλου επενδυτή το 2002

Η Μελάνια Τραμπ αιφνιδίασε τους πάντες με την χθεσινή δήλωσή της, με την οποία θέλησε να διαψεύσει οποιαδήποτε σύνδεση με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Ο Επστιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου τυχαία. Οι λεπτομέρειες της αρχικής μου συνάντησης με τον σύζυγό μου καταγράφονται στο βιβλίο μου. Ποτέ δεν είχα καμία γνώση για τα θύματα του Επστιν. Ποτέ δεν μπλέχθηκα με κανέναν τρόπο. Δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί» δήλωσε με τοποθέτησή της.

Ωστόσο, το Sky News έρχεται σήμερα να την διαψεύσει… Σε δελτίο ειδήσεων, διάβασαν ένα μέιλ της με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2002, με αποδέκτη την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο του Έπσταϊν και καταδικασμένη επίσης για την υπόθεση trafficking.

«Πώς είσαι; Ωραία ιστορία αυτή με τον Τζέφρι για το περιοδικό NY magazine. Δείχνεις θαυμάσια. Πώς ήταν στο Παλμ Μπιτς; Περιμένω πως και πως να έρθω κάτω (στο νησί του Έπσταϊν). Με αγάπη, Μελάνια»

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου είπε ότι γνωρίστηκε μαζί του «τυχαία» σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998.

