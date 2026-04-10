Πώς το ποδόσφαιρο βοήθησε την άνοδο του Βίκτορ Όρμπαν και ίσως την πτώση του την Κυριακή

Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια προσεκτικά την εικόνα ενός ηγέτη με ταπεινές ρίζες, κοντά στον λαό.

Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα εξουσίας, με επίκεντρο το ποδόσφαιρο το οποίο δεν αποτελεί απλώς προσωπικό πάθος του Ούγγρου πρωθυπουργού, αλλά βασικό πολιτικό εργαλείο. Από την ίδρυση της ομάδας Πούσκας Ακαντίμια, μέχρι την κατασκευή εντυπωσιακών γηπέδων σε μικρά χωριά, ο Όρμπαν έχει επενδύσει στον αθλητισμό ως μέσο ενίσχυσης της επιρροής του.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χωριό Φελσκούτ, γενέτειρά του, όπου ένα υπερσύγχρονο στάδιο χωρητικότητας μεγαλύτερης από τον πληθυσμό του χωριού δεσπόζει στο τοπίο. Το γήπεδο δεν λειτουργεί μόνο ως αθλητική εγκατάσταση, αλλά και ως σύμβολο δύναμης, φιλοδοξίας και πολιτικής επιτυχίας. Παράλληλα, η στενή σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου έχει επιτρέψει στον Όρμπαν να δημιουργήσει ένα δίκτυο συμμάχων και επιχειρηματιών που ωφελούνται οικονομικά από επενδύσεις στον αθλητισμό.

Το γήπεδο στη γενέτειρά του

Πολιτική κυριαρχία, οικονομική δυσαρέσκεια και νέοι αντίπαλοι

Για 16 χρόνια, ο Όρμπαν έχει καταφέρει να εδραιώσει ένα ισχυρό πολιτικό σύστημα, ελέγχοντας θεσμούς, μέσα ενημέρωσης και κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Το μοντέλο αυτό έχει συγκριθεί με εκείνο του Βλάντιμιρ Πούτιν, αν και χωρίς τη χρήση ακραίας βίας. Μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων και πολιτικών συμμαχιών, το κόμμα του, Fidesz, έχει εξασφαλίσει σημαντικά πλεονεκτήματα στις εκλογές. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αρχίζει να κλονίζεται, όπως τονίζει το Politico.

Η οικονομική στασιμότητα, η αύξηση του κόστους ζωής και οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στους πολίτες. Σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύεται ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος εμφανίζεται στις αυριανές (Κυριακή του Πάσχα) εκλογές ως το μεγάλο φαβορί.

Ο Μαγιάρ έχει επενδύσει στην διαφθορά του κράτους και την οικονομία, αλλά και την πολιτική του Όρμπαν που φρονεί την ΕΕ και στέκεται δίπλα στον Πούτιν, κάνοντας προεκλογική καμπάνια με βάση το αντιουκρανικό μέτωπο. Αυτά έχει εκμεταλλευτεί ο Μαγιάρ και βρίσκεται 7-8 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις, υποσχόμενος μία «σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ουγγαρία». Ο Ορμπαν ωστόσο ποντάρει στις μεγαλύτερες και πιο συντηρητικές μάζες στη χώρα του.

Το ποδόσφαιρο ως σύμβολο και πιθανή αδυναμία

Το ποδόσφαιρο πάντως δεν είναι απλώς ένα χόμπι για τον Όρμπαν. Από νεαρή ηλικία, επηρεασμένος από τη θρυλική Ουγγαρία του Πούσκας, το είδε ως μέσο εθνικής υπερηφάνειας και κοινωνικής συνοχής. Ως πολιτικός, αξιοποίησε αυτή τη διάσταση για να ενισχύσει την ταυτότητα του έθνους και να συνδέσει την επιτυχία του κράτους με τον αθλητισμό.

Ταυτόχρονα, τεράστια ποσά έχουν διοχετευτεί στο ποδόσφαιρο μέσω φορολογικών κινήτρων και κρατικών επενδύσεων. Αν και επισήμως αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού, επικριτές υποστηρίζουν ότι λειτουργούν ως μηχανισμός ενίσχυσης πολιτικά συνδεδεμένων επιχειρηματιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου η οικονομική και πολιτική εξουσία αλληλοενισχύονται.

Σήμερα, με την οικονομία να αντιμετωπίζει δυσκολίες, οι πολίτες αρχίζουν να αμφισβητούν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Η αποτυχία της εθνικής ομάδας να διακριθεί διεθνώς ενισχύει την κριτική, καθώς το αφήγημα της εθνικής αναγέννησης μέσω του αθλητισμού που ήθελε να περάσει εσωτερικά, φαίνεται να μην επιβεβαιώνεται.

Το ποδόσφαιρο αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής στρατηγικής του Όρμπαν, συμβάλλοντας στην άνοδό του και στη διατήρηση της εξουσίας του. Όμως, οι ίδιες δομές που τον ενίσχυσαν, ενδέχεται τώρα να λειτουργούν εις βάρος του. Καθώς η δυσαρέσκεια αυξάνεται και οι πολιτικοί αντίπαλοι δυναμώνουν, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο ισχυρά πολιτικά «παιχνίδια» μπορούν να αλλάξουν πορεία.

