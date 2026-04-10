Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

Εν μέσω παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τους ηγέτες που θεωρεί πως προκαλούν τις ενεργειακές αναταράξεις, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο ITV News κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή, ο Βρετανός πρωθυπουργός – ο οποίος προσεχώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες τοπικές εκλογές τις οποίες πιθανώς θα κρίνουν οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος διαβίωσης στη χώρα του – δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν «εμφανής».

Starmer: "I am fed up of Trump, because of him, the world is suffering, the businesses and economy are suffering so much"



Who's fed up with Starmer AND Trump? pic.twitter.com/VorijgSwl6 — Apple Tree (@LonelyAppleTree) April 10, 2026

«Εχω απηυδήσει από το γεγονός ότι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς τους για την ενέργεια να αυξάνονται και να μειώνονται, και οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων επίσης αυξάνονται και μειώνονται λόγω των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο», είπε, σε μια προφανή αναφορά στην εισβολή του Ρώσου προέδρου στην Ουκρανία το 2022, η οποία προκάλεσε ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και προσφάτως την επίθεση των ΗΠΑ, από κοινού με το Ισραήλ, στο Ιράν, που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό κλονισμό.

Ο Στάρμερ προσπάθησε να τοποθετήσει τη Βρετανία στο επίκεντρο μιας συμμαχίας χωρών που θα συνέδραμαν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αλλά αρνήθηκε να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις – απόφαση που έκτοτε τον έχει θέσει στο επίκεντρο της επικριτικής διάθεσης του Αμερικανού προέδρου.

Στην ίδια συνέντευξη, ερωτηθείς για τις απειλές Τραμπ περί «αφανισμού ενός ολόκληρου πολιτισμού», ο Στάρμερ αρνήθηκε να σχολιάσει, αρκούμενος μόνο στο ότι «δεν είναι γλώσσα που θα χρησιμοποιούσα».

Ο Στάρμερ επέκρινε ως εσφαλμένη την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Λιβάνου που έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες.

«Αλλά θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Κάνουν λάθος. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να σταματήσει», τόνισε ο ίδιος προσθέτοντας: «Το ζήτημα δεν είναι τεχνικό, δηλαδή αν πρόκειται για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας ή όχι. Το ζήτημα είναι στην πραγματικότητα θέμα αρχών».

