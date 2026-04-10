Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν πραγματοποιούνται τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου (για την Ελλάδα) σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο διεθνές περιβάλλον.

Ο στόχος είναι η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, στόχος όμως που είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορεί να επιτευχθεί, παρά την αισιοδοξία που εκφράζει ορισμένες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν έχει θέσει ένα σχέδιο με 10 σημεία στο οποίο οι ΗΠΑ αποφάσισαν πως μπορεί να γίνει συζήτηση, όμως οι βάναυσες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο πάνε να τινάξουν την εκεχειρία στον «αέρα».

Αν και όλες οι κυβερνήσεις κατέκριναν το Τελ Αβίβ και ζήτησαν να συμπεριληφθεί στη συμφωνία η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, το Ισραήλ αδιαφόρησε, σκόρπισε τον θάνατο και το Ιράν απειλεί να τινάξει τις συνομιλίες, λίγες ώρες πριν αρχίσουν.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε ότι οι μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αποτελούν την «κύρια ζώνη μάχης» του στρατού.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία. Συνεχίζουμε να πολεμάμε εδώ σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι η κύρια ζώνη μάχης μας», ξεκαθάρισε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα περίχωρα της Μπιντ Τζμπέιλ, όπου οι Ισραηλινές IDF μάχονται τη Χεζμπολάχ.

«Στο Ιράν, βρισκόμαστε σε εκεχειρία, και μπορούμε να επιστρέψουμε στις μάχες εκεί ανά πάσα στιγμή και με πολύ δυναμικό τρόπο», προειδοποίησε ο Ζαμίρ, σε βίντεο που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής από τον στρατό.

תיעוד מדרום לבנון: חיל האוויר וכוחות אוגדה 91, מחסלים חוליית מחבלים



כוחות האוגדה חיסלו עד כה מאות מחבלי חיזבאללה



שלשום, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 זיהו חוליית מחבלים סמוך לכוחות הפועלים במרחב. אחד המחבלים זוהה מסתתר בשיחים. מיד לאחר הזיהוי, המחבל חוסל על ידי חיל האוויר,… pic.twitter.com/xIUWkb4CQS April 10, 2026

Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν καλύπτονται από την εκεχειρία του Ιράν.

Ποιοι συμμετέχουν και πότε γίνονται οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Εχουν οριστεί για «νωρίς το πρωί του Σαββάτου ώρα Πακιστάν» σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα έχει 3 ώρες διαφορά με το Πακιστάν, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Την αμερικανική πλευρά ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής υψηλόβαθμης αποστολής που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Λευκό Οίκο. Από την πλευρά του Ιράν, έχουν δηλώσει πως θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Αν και Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αμφότεροι έχουν φτάσει στο Ισλαμαμπάντ, από την Τεχεράνη, δεν επιβεβαιώνουν τουλάχιστον για την ώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες παραμένουν στον «αέρα» εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Τι περιλαμβάνουν οι συζητήσεις και τι διαπραγματεύονται

Κεντρικός στόχος των συνομιλιών είναι η εδραίωση της εύθραυστης εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου και η αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή . Το πακέτο διαπραγμάτευσης είναι ευρύ και περιλαμβάνει τόσο στρατιωτικά όσο και γεωοικονομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, στο τραπέζι βρίσκονται:

Η διατήρηση και επέκταση της εκεχειρίας

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου διαύλου για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας

Η άρση ή χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν

Ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων

Η μείωση της έντασης σε μέτωπα όπως ο Λίβανος και οι ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή

Η πρόταση που έχει τεθεί -γνωστή ανεπίσημα ως «Islamabad Accord»- προβλέπει μια διαδικασία δύο φάσεων: αρχικά άμεση κατάπαυση πυρός και στη συνέχεια μια πιο συνολική συμφωνία για την περιφερειακή ασφάλεια.

To κρίσιμο Στενό του Ορμούζ

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Οι ΗΠΑ δίνουν έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, ενώ το Ιράν ζητά εγγυήσεις ασφαλείας και χαλάρωση των κυρώσεων. Επιπλέον, υπάρχουν αποκλίσεις για το αν η εκεχειρία καλύπτει και άλλα μέτωπα, όπως ο Λίβανος που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στις συζητήσεις.

Για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ, μεγαλύτερη σημασία έχει ωστόσο το πέρασμα των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ παρά ο Λίβανος… Το ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά χθες εξάλλου, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!» έγραψε ενώ πρόσθεσε σε άλλο ποστάρισμα για τις πληροφορίες περί… διοδίων:

«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα», σημειώνει.

Ο ρόλος του Πακιστάν

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή, μεταβαίνοντας από περιφερειακό παίκτη σε ενεργό διαπραγματευτή στη διεθνή σκηνή. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, σε συνεργασία με τον στρατό, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι. Ο ρόλος του μάλιστα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία:

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο εκεχειρίας, ενώ παράλληλα, διατηρεί επαφές λαμβάνοντας στήριξη και προτάσεις από «περιφερειακούς παίκτες» όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία.

Η γεωπολιτική του θέση και οι σχέσεις του τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τον μουσουλμανικό κόσμο το καθιστούν έναν από τους λίγους «αποδεκτούς» διαμεσολαβητές. Παράλληλα, έχει άμεσο συμφέρον στη σταθερότητα, καθώς η σύγκρουση επηρεάζει την ασφάλεια των συνόρων του και τις ενεργειακές ροές.

Τα μέτρα ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας είχαν τεθεί ήδη στην πρωτεύουσα του Πακιστάν ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών με την ασφάλεια των συνομιλιών.

Ήδη οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να ελαχιστοποιήσουν την μετακίνηση των κατοίκων, ενώ έχει οριοθετηθεί μια ‘κόκκινη ζώνη’ υψηλής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικά κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες. Οι συνομιλίες αναμένεται να λάβουν χώρα σε ξενοδοχείο στη ζώνη αυτή, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συντονίζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

