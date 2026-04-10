Εκτός ελέγχου ο Νετανιάχου, αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετά τη Γάζα και το Ιράν, συνεχίζει τη σφαγή του λαού του Λιβάνου, επιχειρώντας να σαμποτάρει με κάθε τρόπο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε την Παρασκευή την Ισπανία ότι διεξάγει «διπλωματική εκστρατεία» εναντίον του Ισραήλ και απέκλεισε τη Μαδρίτη από τη συμμετοχή στο έργο κέντρου με στόχο τη σταθεροποίηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Η Ισπανία έχει επανειλημμένα επιλέξει να σταθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ αντί να αντιμετωπίσουν τρομοκρατικά καθεστώτα δεν θα είναι εταίροι μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



1/4

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί «την υποκρισία και την εχθρότητα», προειδοποιώντας πως δεν θα επιτρέψει σε καμία χώρα «να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσο κόστος».

Διαβάστε επίσης:

Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)



Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)