ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 19:27
Εκτός ελέγχου ο Νετανιάχου, αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετά τη Γάζα και το Ιράν, συνεχίζει τη σφαγή του λαού του Λιβάνου, επιχειρώντας να σαμποτάρει με κάθε τρόπο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε την Παρασκευή την Ισπανία ότι διεξάγει «διπλωματική εκστρατεία» εναντίον του Ισραήλ και απέκλεισε τη Μαδρίτη από τη συμμετοχή στο έργο κέντρου με στόχο τη σταθεροποίηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Η Ισπανία έχει επανειλημμένα επιλέξει να σταθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ αντί να αντιμετωπίσουν τρομοκρατικά καθεστώτα δεν θα είναι εταίροι μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί «την υποκρισία και την εχθρότητα», προειδοποιώντας πως δεν θα επιτρέψει σε καμία χώρα «να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσο κόστος».

