search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 19:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 18:13

Φρικτή τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε στο φίλτρο του τζακούζι

10.04.2026 18:13
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ιταλία, όπου ένα αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο φίλτρο του τζακούζι. Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, στο Πενναμπίλλι κοντά στο Ρίμινι, όταν το παιδί μπήκε στο τζακούζι, το οποίο λειτουργούσε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υδρομασάζ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του παιδιού παγιδεύτηκε στο στόμιο αναρρόφησης της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος παρέμεινε βυθισμένος για σχεδόν πέντε λεπτά, έως ότου το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάφερε να διακόψει την παροχή ρεύματος και να απενεργοποιήσει την αντλία, απελευθερώνοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον ανήλικο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο χώρος της πισίνας και των εγκαταστάσεων σπα παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 19:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφορές και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανεβάζουν τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

ΚΟΣΜΟΣ

«Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί την τρέλα» του Τραμπ – Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για καθαίρεσή του (photos/video)

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες «με το πιστόλι στον κρόταφο»: Νέες απειλές Τραμπ – «Εφοδιάζουμε τα πολεμικά πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά»

1 / 3