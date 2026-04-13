Η αμερικανική Καθολική Εκκλησία αποδοκιμάζει τον Τραμπ για την επίθεση στον Πάπα  

«Η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ υπερασπίζεται τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ ενάντια στις πρόσφατες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι “απογοητευμένοι” από την κριτική του και ότι ο Ποντίφικας δεν είναι αντίπαλος του προέδρου», γράφει το Politico, ώρες μετά τη δημόσια σύγκρουση του Λευκού Οίκου με το Βατικανό.

«Είμαι απογοητευμένος που ο Πρόεδρος επέλεξε να γράψει τόσο υποτιμητικά λόγια για τον Άγιο Πατέρα», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Πολ Σ. Κόακλεϊ, πρόεδρος της οργάνωσης, σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Πάπας Λέων δεν είναι αντίπαλός του, ούτε ο Πάπας είναι πολιτικός. Είναι ο Βικάριος του Χριστού που μιλάει από την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τη φροντίδα των ψυχών».

Ο Τραμπ τη Δευτέρα επιτέθηκε στον πρώτο Αμερικανό Πάπα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στo Truth Social, κατηγορώντας τον Ποντίφικα ότι είναι «ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο έγκλημα» και «απαράδεκτος για την εξωτερική πολιτική». Πρόσθεσε ότι δεν «θέλει έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο Λέων θα πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός», δήλωσε ο Τραμπ.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα που απεικονίζει τον εαυτό του ως μια μορφή που μοιάζει με Χριστό και θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα. Η εικόνα γρήγορα προκάλεσε κριτική από ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Μπράιλιν Χόλιχαντ, πρώην συμπροέδρου του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Νεολαίας της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών. Η Χόλιχαντ χαρακτήρισε τη φωτογραφία «κατάφωρη βλασφημία».

Ο Πάπας Λέων φάνηκε να μην ανησυχεί για τις αναρτήσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς απέρριψε την κριτική του προέδρου. «Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω διάλογο μαζί του», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού έχουν αυξηθεί μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Ο Λέων έχει επανειλημμένα καταδικάσει τον πόλεμο και την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τις απειλές του Τραμπ να χτυπήσει ιρανικές πολιτικές υποδομές ως «πραγματικά απαράδεκτες».

Ο επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, μέλος της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας του Τραμπ, εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου. «Οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social σχετικά με τον Πάπα ήταν εντελώς ακατάλληλες και ασεβείς», δήλωσε ο Μπάρον. Πρόσθεσε ότι ενώ κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει δείξει τόση αφοσίωση στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, «ο Πρόεδρος οφείλει στον Πάπα μια συγγνώμη».

