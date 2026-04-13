Ουγγαρία: Πώς ο Ορμπάν έχασε σε όλα, πριν χάσει τις εκλογές

Ο Βίκτορ Ορμπάν πιθανότατα ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί. Όταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στάθηκε δίπλα του την περασμένη εβδομάδα και προέβλεψε ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός θα κερδίσει τις εκλογές την Κυριακή, ο Ορμπάν έκανε ένα μικρό νεύμα με το χέρι του, σαν να ήθελε να πει: «Δεν είμαι και τόσο σίγουρος».

Από τη στιγμή που ο αντίπαλός του Πέτερ Μαγιάρ εμφανίστηκε δυναμικά στην πολιτική σκηνή στις αρχές του 2024, ο Ούγγρος ηγέτης έβλεπε τη δημοτικότητά του να μειώνεται, αφήνοντάς τον πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι ψηφοφόροι ετοιμάζονταν να ψηφίσουν στις 12 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, η αντιπολίτευση συσπειρώθηκε πίσω από τον Μαγιάρ με έναν και μοναδικό στόχο: την ανατροπή του Όρμπαν και του κυβερνώντος κόμματός του, του Fidesz. To Politico αναλύει πώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχασε τις εκλογές μετά από 16 χρόνια στην εξουσία.

Ο Όρμπαν έχασε την εμπιστοσύνη του κοινού

Η παρακμή του Όρμπαν ξεκίνησε το 2024, αφού η κυβέρνηση έδωσε χάρη στον πρώην αναπληρωτή διευθυντή ενός παιδικού ιδρύματος που είχε καταδικαστεί για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που προκλήθηκε ώθησε τον Μάγιαρ — τότε μεσαίο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης και μέλος του Fidesz — να οργανώσει μια δημόσια εξέγερση εναντίον του πρωθυπουργού, οδηγώντας χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Η εκστρατεία του στα μέσα ενημέρωσης περιελάμβανε τη δημοσίευση μιας ηχογράφησης της συζύγου του, Τζούντιτ Βάργκα, η οποία είχε μόλις αναγκαστεί να παραιτηθεί από το αξίωμα της υπουργού Δικαιοσύνης, στην οποία περιγράφει την υποτιθέμενη παρέμβαση της κυβέρνησης στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες κατέστρεψαν την εικόνα του Fidesz ως υπερασπιστή των παιδιών. Προκάλεσαν «μια ηθική κρίση μιας κυβέρνησης που κηρύττει την ηθική», δήλωσε ο Πέτερ Κρεκό, διευθυντής της ανεξάρτητης εταιρείας πολιτικών συμβούλων Political Capital. «Από τότε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ό,τι κι αν κάνει η κυβέρνηση, ό,τι κι αν λέει, έχει όλο και λιγότερη απήχηση στο κοινό».

Ο Όρμπαν έχασε τη… γεωγραφία

Ο Μάγιαρ χρησιμοποίησε το σκάνδαλο της χάριτος του 2024 ως εφαλτήριο για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκείνης της χρονιάς. Μετά από αρκετές διαμαρτυρίες, ξεκίνησε μια περιοδεία σε όλη τη χώρα, επισκεπτόμενος χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις σε όλη την Ουγγαρία, προκειμένου να διαπεράσει τον έλεγχο που ασκεί το Fidesz σε μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης της χώρας, και κέρδισε επτά από τις 21 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Φέτος, αφού ο Μαγιάρ ξεκίνησε μια άλλη περιοδεία, ο Όρμπαν ξεκίνησε τη δική του, την πρώτη του σειρά δημόσιων συγκεντρώσεων μετά από χρόνια διοργάνωσης αυστηρά ελεγχόμενων, κλειστών εκδηλώσεων. Όχι μόνο δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τόσο κόσμο όσο ο Μαγιάρ, αλλά συχνά αντιμετώπιζε διαδηλωτές. Τον Μάρτιο, ο Όρμπαν ξέσπασε εναντίον ενός πλήθους που τον αποδοκίμαζε, κατηγορώντας το ότι θέλει «μια κυβέρνηση φιλική προς την Ουκρανία» και επιδιώκει να δώσει ουγγρικά χρήματα στο Κίεβο.

Το βίντεο με τον πρωθυπουργό να φωνάζει έγινε viral. Αυτή ήταν η στιγμή, «βλέποντας εκατοντάδες ανθρώπους να τον αποδοκιμάζουν επί σκηνής», που ο Όρμπαν πιθανότατα συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι η υποστήριξή του απέχει πολύ από το να είναι καθολική, δήλωσε η Βικτόρια Σερντούλτ, έμπειρη δημοσιογράφος της HVG που καλύπτει την ουγγρική πολιτική σκηνή για πάνω από δύο δεκαετίες. «Δεν μπόρεσε να βρει τον σωστό τρόπο να χειριστεί την κατάσταση».

Ο Όρμπαν έχασε στην εξωτερική πολιτική

Ο Ορμπάν έθεσε την εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Κατηγόρησε το Κίεβο ότι συνωμοτούσε για να τοποθετήσει τον Μάγιαρ ως μαριονέτα και ότι σαμποτάριζε την οικονομία αποκόπτοντας την Ουγγαρία από το ρωσικό πετρέλαιο. Ισχυρίστηκε ότι ο Μάγιαρ θα έστελνε Ούγγρους να πολεμήσουν στην Ουκρανία και επέκρινε την ΕΕ επειδή επιδίωκε να δαπανήσει τα χρήματα των Ούγγρων φορολογουμένων για να στηρίξει το Κίεβο.

Αυτό τον άφησε εκτεθειμένο σε μια ανατροπή της κατάστασης, καθώς εμφανίστηκαν αναφορές για ρωσική παρέμβαση στην προεκλογική εκστρατεία, παράλληλα με αποκαλύψεις ότι ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο είχε μοιραστεί εσωτερικές συζητήσεις της ΕΕ με τον ομόλογό του στη Μόσχα, Σεργκέι Λαβρόφ. Για τον Ορμπάν, ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα απαιτώντας την αποχώρηση του σοβιετικού στρατού το 1989, η ανατροπή αυτή ήταν ένα σοβαρό πλήγμα. Η φράση «Ρώσοι, πηγαίνετε σπίτι» εξαπλώθηκε γρήγορα ως σύνθημα κατά του Ορμπάν.

Ο Όρμπαν έχασε στην οικονομία

Καθώς πλησίαζαν οι εκλογές, η οικονομική ύφεση της χώρας κατέστη κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας. Εδώ και χρόνια, η ανάπτυξη έχει σταματήσει, ενώ ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί και οι πραγματικοί μισθοί έχουν υποχωρήσει. Η κρίση του κόστους διαβίωσης, σε συνδυασμό με τη χρόνια υποεπένδυση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, έκανε πολλούς να αισθανθούν ότι η κυβέρνηση υπό τον Όρμπαν είχε πάψει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

«Ο κόσμος βλέπει ότι δεν είναι μια λειτουργική κυβέρνηση», δήλωσε ο Πέτερ Μάρκι-Ζάι, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας κατά του Ούγγρου πρωθυπουργού το 2022. «Αυτό είναι που άλλαξε». «Μισούν τόσο πολύ το Fidesz», πρόσθεσε. «Αυτό δεν ίσχυε πριν από τέσσερα χρόνια».

Ο Όρμπαν έχασε στα social media

Ο Όρμπαν κυριαρχούσε στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπου εκτιμάται ότι το Fidesz ελέγχει περίπου το 80% του τοπίου, τοποθετώντας πιστούς του στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και επιτρέποντας σε επιχειρηματίες που ευθυγραμμίζονται με το Fidesz να αποκτήσουν εκατοντάδες περιφερειακά και εθνικά μέσα ενημέρωσης. Όμως, γρήγορα βρέθηκε να υστερεί στα social media.

Το Facebook είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικών μέσων στην Ουγγαρία, με περίπου 4 εκατομμύρια επισκέψεις τον Φεβρουάριο του 2026 σε μια χώρα 9 εκατομμυρίων κατοίκων. Αφού η Meta απαγόρευσε τις πολιτικές διαφημίσεις σε όλες τις πλατφόρμες της, το Fidesz — μέχρι τότε ο μεγαλύτερος αγοραστής σε πολιτικές διαφημίσεις — βρέθηκε σε μειονεκτική θέση, καθώς ο Μαγιάρ και το κόμμα του Tisza ξεχώρισαν με βίντεο που έγιναν viral και άμεση προσέγγιση των ψηφοφόρων.

Ο Όρμπαν έχει 1,6 εκατομμύρια ακόλουθους, έναντι των 930.000 του Μάγιαρ. Ωστόσο, τον Μάρτιο, ο Μάγιαρ δημοσίευσε 287 αναρτήσεις, συγκεντρώνοντας πάνω από 14 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις — σχεδόν το διπλάσιο από τα 7,8 εκατομμύρια του Όρμπαν, που προήλθαν από 342 αναρτήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Telex που δημοσιεύθηκαν στις 3 Απριλίου. Η κυβέρνηση κατηγόρησε το Facebook ότι περιορίζει τη διαφήμιση λογαριασμών που συνδέονται με το Fidesz, ισχυρισμό τον οποίο η εταιρεία αρνήθηκε.

Ο Όρμπαν έχασε την ψήφο των νέων

Η μεγαλύτερη εσφαλμένη εκτίμηση του Όρμπαν ήταν ίσως η αποξένωση των νέων ψηφοφόρων, μεταξύ άλλων, με την καταστολή της νυχτερινής ζωής στη Βουδαπέστη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι νέοι στράφηκαν μαζικά εναντίον του, με περίπου τα δύο τρίτα να υποστηρίζουν την αντιπολίτευση. «Σας ευχαριστώ που επαναφέρατε την ελπίδα, την ελπίδα για αλλαγή», είπε ο Μάγιαρ στην ομιλία του για τη νίκη, απευθυνόμενος στους χιλιάδες νέους μπροστά του.

Τη νύχτα πριν από τις εκλογές, ο Όρμπαν έκανε μια τελευταία έκκληση στους νέους ψηφοφόρους. Αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν «άδικα» για αυτούς και είπε ότι κατανοούσε την επιθυμία τους να «επαναστατήσουν», αλλά τους προέτρεψε να στρέψουν τη δυσαρέσκειά τους εναντίον των Βρυξελλών. Υποσχέθηκε επίσης να εμποδίσει την Ουκρανία να παρασύρει τους νέους της Ουγγαρίας στον πόλεμο και δεσμεύτηκε για μειώσεις φόρων. Ήταν πολύ αργά. Οι νέοι βγήκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης το βράδυ της Κυριακής για να γιορτάσουν την ήττα του.

Μέση Ανατολή: Αντίστροφη μέτρηση για τον αποκλεισμό του Περσικού – Δίπλα στον Τραμπ ο Νετανιάχου, «είμαστε πλήρως συντονισμένοι» – «Τρέχουν» Μακρόν και Στάρμερ

ΗΠΑ – Ιράν: Μετά το ναυάγιο, τι; – Η επόμενη ημέρα στη σύγκρουση και τρία σενάρια για την πορεία της κρίσης

Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία – Εντυπωσιακές εικόνες