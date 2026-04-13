ΗΠΑ – Ιράν: Μετά το ναυάγιο, τι; – Η επόμενη ημέρα στη σύγκρουση και τρία σενάρια για την πορεία της κρίσης

Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν είναι ένα απλό διπλωματικό αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια φάση ελεγχόμενης αποκλιμάκωσης σε μια περίοδο όπου η ένταση επανέρχεται ως βασικό εργαλείο πολιτικής. Οι συνομιλίες λειτουργούσαν ως μηχανισμός συγκράτησης, όχι επίλυσης. Με την απουσία τους, το σύστημα χάνει το βασικό του «φρένο».

Η Ουάσιγκτον δεν επεδίωκε μια ιστορική συμφωνία με το Ιράν. Επεδίωκε τη διατήρηση μιας ισορροπίας χαμηλής έντασης, που θα απέτρεπε την έκρηξη χωρίς να περιορίζει την αμερικανική πίεση.

Το Ιράν, αντίστοιχα, χρησιμοποίησε τη διπλωματία για να αγοράσει χρόνο, διατηρώντας ταυτόχρονα ανέπαφο τον πυρήνα της στρατηγικής του: την ικανότητα να επηρεάζει τις ενεργειακές ροές και να ασκεί πίεση μέσω ενός δικτύου περιφερειακών συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων – από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο μέχρι τους Χούθι στην Υεμένη και τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Με το διπλωματικό κανάλι παγωμένο, η σύγκρουση δεν εξαφανίζεται — αλλά αλλάζει μορφή. Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξει ένταση, αλλά ποια θα είναι τα όρια της κλιμάκωσης και ποιοι μηχανισμοί θα την συγκρατήσουν.

Η «θερμή ισορροπία»

Το πρώτο και πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό της ελεγχόμενης έντασης. Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση πίεσης, όπου οι δύο πλευρές αποφεύγουν τη μετωπική σύγκρουση, αλλά διατηρούν ενεργή τη στρατιωτική τους παρουσία. Οι επιχειρήσεις παραμένουν περιορισμένες αλλά συνεχείς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μόνιμης αστάθειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιθέσεις δεν σταματούν — απλώς δεν γενικεύονται. Στοχευμένα πλήγματα, επιχειρήσεις μέσω συμμάχων και κινήσεις χαμηλής ορατότητας συγκροτούν ένα σύστημα όπου η ένταση παραμένει υπολογισμένη και ελεγχόμενη, χωρίς να οδηγεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ο βασικός μοχλός πίεσης για όποιον το έχει υπό τον έλεγχό του. Δεν απαιτείται πραγματικός αποκλεισμός για να υπάρξει αποτέλεσμα. Η διαρκής απειλή αρκεί για να δημιουργεί νευρικότητα στις αγορές, να αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και να ενσωματώνει την αστάθεια στο σύστημα.

Ευρώπη και Ελλάδα

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σενάριο είναι ίσως το πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει ένα σαφές γεγονός που να απαιτεί αντίδραση, αλλά μια διαρκής κατάσταση πίεσης. Η Ευρώπη παραμένει εκτός κέντρου αποφάσεων, αλλά υφίσταται άμεσα τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ακόμη πιο ιδιαίτερη θέση. Από τη μία, ενισχύεται ως κόμβος υποδομών και επιχειρησιακής υποστήριξης. Από την άλλη, αυξάνεται η έκθεσή της, καθώς οι εγκαταστάσεις της αποκτούν στρατηγική αξία και ευαλωτότητα ταυτόχρονα. Η χώρα δεν είναι απλώς παρατηρητής — είναι ενσωματωμένη στο σύστημα.

Κλιμάκωση χωρίς ολοκληρωτικό πόλεμο

Το δεύτερο σενάριο αφορά μια πιο έντονη, αλλά ακόμη περιορισμένη, στρατιωτική κλιμάκωση. Ένα μεγάλο πλήγμα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές – πυρηνικές ή ενεργειακές – θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης. Σε αυτή την περίπτωση, η σύγκρουση περνά σε φάση υψηλής έντασης χωρίς πλήρη γενίκευση.

Η απάντηση του Ιράν θα είναι αναπόφευκτη. Είτε με άμεσες επιθέσεις είτε μέσω συμμάχων, η Τεχεράνη θα επιδιώξει να αποδείξει ότι διατηρεί ικανότητα αντίδρασης. Οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα θα ενταθούν και το ενδεχόμενο μερικού αποκλεισμού του Ορμούζ θα γίνει πιο ορατό.

Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι άμεσες. Οι τιμές του πετρελαίου θα αυξηθούν, οι αγορές θα αντιδράσουν έντονα και η ενεργειακή ασφάλεια θα τεθεί υπό πίεση. Η Ευρώπη, με τις εξαρτήσεις της, θα βρεθεί ξανά σε θέση αμυντικής διαχείρισης της κρίσης.

Η Ελλάδα, σε αυτό το περιβάλλον, αποκτά μεγαλύτερη σημασία αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο. Η συμμετοχή της στο δυτικό σύστημα την καθιστά χρήσιμη αλλά εκτεθειμένη, χωρίς να ελέγχει πλήρως τις εξελίξεις που την αφορούν.

Το σενάριο της ανεξέλεγκτης έκρηξης

Το τρίτο σενάριο είναι το πιο ακραίο και το λιγότερο πιθανό, αλλά παραμένει υπαρκτό. Ένα λάθος υπολογισμού, ένα πλήγμα με μεγάλες απώλειες ή μια αλυσιδωτή αντίδραση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένη σύγκρουση. Σε αυτή την περίπτωση, η ένταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Το Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να κλείσει πλήρως, προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Η σύγκρουση θα επεκταθεί σε πολλαπλά μέτωπα και θα εμπλέξει περισσότερους δρώντες, μετατρέποντας την κρίση σε ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη.

Οι συνέπειες θα είναι παγκόσμιες: ενεργειακό σοκ, οικονομική αστάθεια και αναδιάταξη ισορροπιών. Η Ευρώπη δεν διαθέτει τα μέσα για αυτόνομη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης και θα βρεθεί σε θέση στρατηγικής εξάρτησης από τις εξελίξεις.

Για την Ελλάδα, το σενάριο αυτό σημαίνει μετάβαση από υποστηρικτικό ρόλο σε κρίσιμο κρίκο ενός συστήματος που μπορεί να δεχθεί πίεση ή και πλήγματα. Η γεωγραφία της γίνεται ταυτόχρονα πλεονέκτημα και ευαλωτότητα.

Η αστάθεια ως στρατηγική

Το ναυάγιο των συνομιλιών δεν οδηγεί άμεσα σε πόλεμο. Καταργεί όμως τον βασικό μηχανισμό ελέγχου της έντασης. Η σύγκρουση δεν επιλύεται — μετασχηματίζεται σε ένα σύστημα όπου η ένταση χρησιμοποιείται ως εργαλείο.

Οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιδιώκουν απαραίτητα την έκρηξη. Επιδιώκουν τον έλεγχο της έντασης. Και όσο το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο, η κρίση δεν θα κλείσει. Θα αναπαράγεται, θα προσαρμόζεται και θα λειτουργεί ως μόνιμο (αιώνιο) πεδίο ανταγωνισμού.

