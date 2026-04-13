Ουγγαρία: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», λέει ο Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν μετά από 16 χρόνια

Ιστορική χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μαγιάρ κατάφερε να εκθρονίσει τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία για 16 χρόνια.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης εξασφάλισε καθαρή κοινοβουλευτική υπεροχή, συγκεντρώνοντας -με καταμετρημένο πάνω από το 83% των ψήφων- 138 έδρες σε σύνολο 199. Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για την εκλογική του νίκη.

Την ίδια ώρα, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε το Europe Elects, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν περιορίζεται στις 54 έδρες στο νέο κοινοβούλιο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πέτερ Μαγιάρ προχώρησε σε δηλώσεις στις οποίες έκανε λόγο για σειρά καταγγελιών που έχει λάβει η παράταξή του σχετικά με πιθανή νοθεία και απόπειρες επηρεασμού του αποτελέσματος. Όπως είπε, οι καταγγελίες αυτές θα διερευνηθούν, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία, δεν αποκλείεται να κινηθεί και νομικά η διαδικασία.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Μαγιάρ: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία»

Ο Μαγιάρ απευθύνθηκε στο πλήθος δίνοντας πανηγυρικό τόνο στην τοποθέτησή του: «Τα καταφέραμε», δήλωσε. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα 3,3 εκατομμύρια πολιτών που στήριξαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

🇭🇺 "Zrobiliśmy to! TISZA i Węgry wygrały te wybory! (…) Wspólnie odzyskaliśmy wolność."



Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza αναφέρθηκε στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η παράταξή του, κάνοντας λόγο για «εμπόδια» που οργανώθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό προς όφελος της κυβέρνησης Fidesz. «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε.

«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη», συνέχισε.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε. «Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς όσους δεν τον ψήφισαν, καλώντας σε πνεύμα «εθνικής ενότητας» για την επόμενη ημέρα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε την «οδυνηρή» ήττα του

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν τον Μαγιάρ για τη νίκη του

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έσπευσε να συγχαρεί τον Μαγιάρ με ανάρτησή του στο Χ, όπου έγραψε: «Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια Πέτερ Μαγιάρ για μια εντυπωσιακή νίκη».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πως συνομίλησε απόψε με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία.

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του X. «Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συνεχάρη επίσης τον Ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ’ όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!», έγραψε στο X.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συνεχάρη επίσης τον Πέτερ Μαγιάρ, γράφοντας στο Χ: «Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας».

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Ρεκόρ συμμετοχής

Το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης παρέμενε αβέβαιο μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, καθώς τα exit polls δεν επιτρέπονται στην Ουγγαρία, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα πρώιμων εκτιμήσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων, η οποία ξεπέρασε το 74%. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2022, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για την αναμέτρηση.

