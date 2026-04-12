ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:50
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.04.2026 19:56

Ιρλανδία: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Video)

Ένα σοβαρό περιστατικό ασφάλειας εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία, όταν άνδρας, περίπου 40 ετών, συνελήφθη αφού εισέβαλε σε απαγορευμένο χώρο αεροδρομίου και φέρεται να προκάλεσε φθορές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση μετά το συμβάν που σημειώθηκε το Σάββατο στο αεροδρόμιο Σάνον, στην κομητεία Κλερ.

Ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση εγκληματικής ζημιάς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

Αναστάτωση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένα άτομο ανεβαίνει σε μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε απομακρυσμένο διάδρομο τροχοδρόμησης.

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Το Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ένας ενήλικας άνδρας εισήλθε σε μη εξουσιοδοτημένη περιοχή του αεροδρομίου Σάνον, στην κομητεία Κλερ. Ένας ενήλικας άνδρας (ηλικίας περίπου 40 ετών) συνελήφθη από τους αστυνομικούς λίγο πριν τις 11:00 π.μ. για φερόμενη πρόκληση εγκληματικής ζημιάς και κρατείται επί του παρόντος βάσει του άρθρου 4 του νόμου περί Ποινικής Δικαιοσύνης του 1984 σε αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Κλερ/Τιπερέρι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στο σημείο έσπευσαν, πέρα από τις αστυνομικές δυνάμεις, και στελέχη της αστυνομίας του αεροδρομίου, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης του αεροδρομίου, καθώς και προσωπικό των αμυντικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διεκόπη προσωρινά εξαιτίας του περιστατικού, προκαλώντας καθυστερήσεις σε δύο αναχωρήσεις, ενώ πτήση από τη Λούρδη της Γαλλίας παρέμεινε σε αναμονή στον αέρα μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Από την πλευρά του Ομίλου Αεροδρομίου Σάνον διευκρινίστηκε ότι η κατάσταση εξομαλύνθηκε σύντομα.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός σε λούνα παρκ στο Μεξικό: Γυναίκα που επέβαινε σε παιχνίδι κρεμάστηκε στο κενό και έπεσε στο έδαφος (Video)

Ρωσία: Μπορεί να παράσχουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη,… αν μας περισσεύει

Wall Street Journal: Άθικτο πάνω από το 60% του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ





astronaytes artemis II – new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

orban_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

mirtsea loutseskou – new
LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

netanyahu-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

tourkia diadiloseis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά των αντιπάλων του Ερντογάν – Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης για την Άγκυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

mitsotakis+mareva_pasxa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

