Ιρλανδία: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Video)

Ένα σοβαρό περιστατικό ασφάλειας εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία, όταν άνδρας, περίπου 40 ετών, συνελήφθη αφού εισέβαλε σε απαγορευμένο χώρο αεροδρομίου και φέρεται να προκάλεσε φθορές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση μετά το συμβάν που σημειώθηκε το Σάββατο στο αεροδρόμιο Σάνον, στην κομητεία Κλερ.

Ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση εγκληματικής ζημιάς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

Αναστάτωση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένα άτομο ανεβαίνει σε μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε απομακρυσμένο διάδρομο τροχοδρόμησης.

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Το Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ένας ενήλικας άνδρας εισήλθε σε μη εξουσιοδοτημένη περιοχή του αεροδρομίου Σάνον, στην κομητεία Κλερ. Ένας ενήλικας άνδρας (ηλικίας περίπου 40 ετών) συνελήφθη από τους αστυνομικούς λίγο πριν τις 11:00 π.μ. για φερόμενη πρόκληση εγκληματικής ζημιάς και κρατείται επί του παρόντος βάσει του άρθρου 4 του νόμου περί Ποινικής Δικαιοσύνης του 1984 σε αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Κλερ/Τιπερέρι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Watch: Axe-Wielding Man Attacks U.S. C-130 Cargo Plane At Irish Airport | Tyler Durden, Zerohedge



Footage posted on X appears to show a deranged man hammering away on top of a U.S. Air Force C-130H Hercules parked at Shannon Airport on Ireland's west coast on Friday.



"A man… pic.twitter.com/cYnmC5us0P April 12, 2026

Στο σημείο έσπευσαν, πέρα από τις αστυνομικές δυνάμεις, και στελέχη της αστυνομίας του αεροδρομίου, της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης του αεροδρομίου, καθώς και προσωπικό των αμυντικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διεκόπη προσωρινά εξαιτίας του περιστατικού, προκαλώντας καθυστερήσεις σε δύο αναχωρήσεις, ενώ πτήση από τη Λούρδη της Γαλλίας παρέμεινε σε αναμονή στον αέρα μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Από την πλευρά του Ομίλου Αεροδρομίου Σάνον διευκρινίστηκε ότι η κατάσταση εξομαλύνθηκε σύντομα.

