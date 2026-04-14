Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Εγκατάλειψη» ή «δολοφονία»; Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί

Με κρίσιμα ερωτήματα για το αν ο Ντιέγκο Μαραντόνα «εγκαταλείφθηκε» ή «δολοφονήθηκε» μέσω ιατρικών παραλείψεων, ξεκίνησε νέα δίκη στην Αργεντινή, με επτά επαγγελματίες υγείας να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατό του το 2020.

Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα επανήλθαν την Τρίτη (14/4) ενώπιον της αργεντίνικης Δικαιοσύνης, με την έναρξη νέας δίκης, δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης. Η προηγούμενη διαδικασία είχε καταρρεύσει εν μέσω σκανδάλου, όταν αποκαλύφθηκε ότι μία από τις τρεις δικαστές συμμετείχε κρυφά σε ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, στο οποίο εμφανιζόταν και η ίδια. Έκτοτε απομακρύνθηκε και νέα σύνθεση δικαστών ανέλαβε την υπόθεση.

Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί

Στο Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, δικάζονται για τουλάχιστον τρεις μήνες επτά επαγγελματίες υγείας — γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές. Κατηγορούνται για αμέλειες που ενδέχεται να οδήγησαν στον θάνατο του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για παραλείψεις που έγιναν με επίγνωση ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο. Οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από οκτώ έως 25 χρόνια φυλάκισης. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις ευθύνες, επικαλούμενοι τον περιορισμένο και επιμέρους ρόλο τους.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρέθηκε μόνος στο κρεβάτι του, σε ιδιωτική κατοικία όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι, η οποία είχε πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλοκές.

Καταγγελίες για «εγκατάλειψη» και «δολοφονία»

Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι χαρακτήρισε την κατ’ οίκον νοσηλεία «σκληρή, πρόχειρη και ελλιπή», κάνοντας λόγο για «ομάδα αυτοσχεδιαστών» που αγνόησε προειδοποιητικά σημάδια και «εγκατέλειψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στη μοίρα του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

Σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή, ο δικηγόρος των θυγατέρων του, Φερνάντο Μπουρλάντο, δήλωσε πως «ο Ντιέγκο Μαραντόνα δολοφονήθηκε», κατηγορώντας την ιατρική ομάδα ότι συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του. «Είχε χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να ζήσει, αλλά εξαιτίας αυτών των ανθρώπων έφυγε από τη ζωή», ανέφερε.

Η υπεράσπιση μιλά για αντιφάσεις και φυσικά αίτια

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για «σοβαρότατες αντιφάσεις» και «αντικρουόμενους ισχυρισμούς» στην κατηγορία. Ο δικηγόρος του βασικού κατηγορουμένου, νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε, Φρανσίσκο Ονέτο, υπογράμμισε τις διαφοροποιήσεις στα πορίσματα των ειδικών.

Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο Μαραντόνα πέθανε από έμφραγμα και αμφισβητεί το σενάριο ότι βρισκόταν σε αγωνία για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον θάνατό του. Ο δικηγόρος Βαντίμ Μιστσάντσουκ έκανε λόγο για «προοδευτική επιδείνωση» της υγείας του, σημειώνοντας και το ιστορικό εξαρτήσεων του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Μαραντόνα δεν είχε πλήρη κρίση, τονίζοντας: «Ο υπεύθυνος για την υγεία του Μαραντόνα ήταν ο ίδιος ο Μαραντόνα».

Τα κενά στη φροντίδα και τα ερωτήματα για τις αποφάσεις

Η πρώτη δίκη είχε αναδείξει σοβαρές αδυναμίες στη φροντίδα του, χωρίς όμως να αποδώσει συγκεκριμένες ευθύνες. Μεταξύ των ζητημάτων που είχαν τεθεί ήταν η επιλογή κατ’ οίκον νοσηλείας αντί για νοσηλεία σε κλινική — απόφαση που ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας — καθώς και η έλλειψη βασικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως οξυγόνο, οροί και καρδιολογικά μέσα.

Επιπλέον, είχε αναδειχθεί το ζήτημα του ποιος είχε τον τελικό λόγο για τις αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα του. Οι κόρες του και η πρώην σύντροφός του κατέθεσαν ότι είχαν αποκλειστεί και δεν ενημερώνονταν επαρκώς από την ιατρική ομάδα.

Στην πρώτη δίκη, ο δικηγόρος Μπουρλάντο είχε κάνει λόγο για πιθανό «οικονομικό κίνητρο» τρίτων, χαρακτηρίζοντάς το «σκοτεινή πλευρά» της υπόθεσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επανέλθει σε αυτό το επιχείρημα στη νέα διαδικασία.

Μικρή συγκέντρωση οπαδών έξω από το δικαστήριο

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκε μικρός αριθμός φιλάθλων, όπως είχε συμβεί και το 2025, με μπλουζάκια, σημαίες και πανό που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον D10S». Ανάμεσά τους ο 34χρονος Φρανσίσκο Τες, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα «να λάμψει η αλήθεια».

«Από τη στιγμή που πέθανε, όλοι αναρωτηθήκαμε ποιοι ήταν γύρω του και γιατί δεν τον προστάτεψαν», δήλωσε στο AFP, προσθέτοντας ότι πολλοί εξακολουθούν να θέτουν το ίδιο ερώτημα.

