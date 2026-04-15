Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 11 Παλαιστινίους, ανάμεσα τους δύο παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα όπου παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που είχε στόχο όχημα της αστυνομίας στην Πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Γιαχία αλ Μάλαχι, κι ένας αστυνομικός. Εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κοντά στην Τζαμπάλια, ο 14χρονος Άνταμ Άχμεντ Χαλάα έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινών πυρών, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οικογένειά του.

Λίγες ώρες αργότερα, αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσαν πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα. Κρατώντας στην αγκαλιά του τη σορό του αδικοχαμένου γιου του, ο Μούχλις αλ Μάλαχι δήλωσε πως έφευγαν από γάμο συγγενικού προσώπου όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε όχημα της αστυνομίας. «Ποιο ήταν το έγκλημά του; Θα έπρεπε να φοράει κοστούμι σήμερα (…) αλλά είναι τυλιγμένος με ένα αιματοβαμμένο σάβανο», ξέσπασε ο ξάδερφος του αγοριού, ο Χάντερ αλ Μάλαχι.

Πάνω από 750 νεκροί από όταν ξεκίνησε η εκεχειρία

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν έναν ένοπλο που είχε προσεγγίσει στρατιώτες.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα. Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

