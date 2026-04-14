WSJ: Η Ευρώπη ετοιμάζει μεταπολεμικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

Σχέδιο για την εγγύηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ετοιμάζουν οι χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ.

To σχέδιο περιλαμβάνει έναν ευρύ συνασπισμό χωρών, αποτελούμενο από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, μεταξύ άλλων που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, στέλνοντας πλοία και απομακρύνοντας νάρκες από το πέρασμα. Μία έκπληξη είναι ότι φέρεται να αποκλείει τις ΗΠΑ.

Χωρίς εμπόλεμα μέρη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι πρόκειται για μια διεθνή αμυντική αποστολή που δεν θα περιλαμβάνει τα «εμπόλεμα» μέρη, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Ευρωπαίοι διπλωμάτες με γνώση του σχεδίου επισημαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά πλοία δεν θα υπάγονται σε αμερικανική διοίκηση.

Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ώστε να διέρχονται εκ νέου από τα Στενά μετά τη λήξη των συγκρούσεων.

Την Παρασκευή η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη

Την Παρασκευή, Γάλλος Πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα συγκαλέσουν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών για να εξετάσουν πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Ο Στάρμερ θα συμμετάσχει με φυσική παρουσία στο Παρίσι. Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με Γάλλους και Βρετανούς αξιωματούχους. Η Κίνα και η Ινδία έχουν προσκληθεί, αλλά παραμένει ασαφές αν θα λάβουν μέρος.

