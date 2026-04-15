ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 00:25
15.04.2026 00:08

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση

marinakis_briefing_new_123

Δεν υπάρχει πρόθεση να αποπεμφθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση παρά τις αποκαλύψεις για το πτυχίο του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Blue sky, είπε, πως «Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω».

Ο Παύλος Μαρινάκης πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη σε θέση ειδικού συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας το 2007.  «Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών».

Δεν μπορεί να γίνει ποινική διερεύνηση

Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως «ξεκίνησαν να λένε δεν έχει πτυχίο αρχικά. Αλλά είχε τελικά το πτυχίο. Αυτό που έγραφε, τον τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε. Αφού δεν τους βγήκε (σ.σ. η αντιπολίτευση) πήγαν στο 2007, 19 χρόνια πίσω, που δεν μπορεί να γίνει καν ποινική διερεύνηση του θέματος. Οπότε ακόμη και αν υπήρχε θέμα – δεν λέω ότι υπάρχει – δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί  τον εαυτό του».  

Να τον κρίνει η κοινωνία

 «Πλαστογράφησε κάτι; Όχι. Προφανώς μπορούσε να προσληφθεί. Από τους υπηρεσιακούς τώρα, εάν ακολούθησαν την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε αυτό το πτυχίο, μπορούσε να δουλέψει το 2007», συμπλήρωσε.

Και κάλεσε να σταματήσει η ανθρωποφαγία «Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθενα μας».

google_news_icon

dembele
euroleague
violanda
maradona trial diki
moufteia-komotinis-123
qantas- Project Sunrise-9
LAZARIDIS_PAVLOPOULOS_NEW
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
