ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:48
Μητσοτάκης για Μυλωνάκη από το βήμα της Βουλής – «Θερμά περαστικά, είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή στην προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη ενώ ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την πρότασή του να αναβληθεί η συζήτηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έκρινε επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί.

«Ξεκινώ ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που περνάει μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας. Ευχαριστώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε της σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση και φόρτος σε μένα και τους συνεργάτες μου. Όμως θεώρησα επιβεβλημένο αν γινεί η συζήτηση αυτή».

Νωρίτερα περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη είχε ευχηθεί και ο Νικήτας Κακλαμάνης που προευδρεύει της συνεδρίασης.

