search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:09
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΕΧΑΕ: Αλλάζει επωνυμία σε EURONEXT ATHENS HOLDING από σήμερα στο Χρηματιστήριο

Σε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας προχωρά η ΕΧΑΕ, η οποία από σήμερα θα εμφανίζεται στο ταμπλό με τη νέα επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS».

Η μετονομασία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2026 και εγκρίθηκε στη συνέχεια από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η σχετική απόφαση καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16 Απριλίου, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αλλαγής επωνυμίας.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, με την παλαιά επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» να αντικαθίσταται από τη νέα, ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα θα αποδίδεται ως “EURONEXT ATHENS HOLDING S.A.”.

Η εταιρεία ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αλλαγή στις 17 Απριλίου 2026, με τη νέα επωνυμία να τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, χωρίς να επηρεάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μετοχής. Συγκεκριμένα, ο κωδικός ΟΑΣΗΣ παραμένει αμετάβλητος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των επενδυτών.

Η μετονομασία εντάσσεται στη στρατηγική αναπροσαρμογής της εταιρικής εικόνας και σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον όμιλο, ο οποίος επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό περιβάλλον.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

MEDIA

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PODCASTS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

