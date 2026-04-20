ΕΧΑΕ: Αλλάζει επωνυμία σε EURONEXT ATHENS HOLDING από σήμερα στο Χρηματιστήριο

Σε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας προχωρά η ΕΧΑΕ, η οποία από σήμερα θα εμφανίζεται στο ταμπλό με τη νέα επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS».

Η μετονομασία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2026 και εγκρίθηκε στη συνέχεια από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η σχετική απόφαση καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16 Απριλίου, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αλλαγής επωνυμίας.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, με την παλαιά επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» να αντικαθίσταται από τη νέα, ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα θα αποδίδεται ως “EURONEXT ATHENS HOLDING S.A.”.

Η εταιρεία ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αλλαγή στις 17 Απριλίου 2026, με τη νέα επωνυμία να τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, χωρίς να επηρεάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μετοχής. Συγκεκριμένα, ο κωδικός ΟΑΣΗΣ παραμένει αμετάβλητος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των επενδυτών.

Η μετονομασία εντάσσεται στη στρατηγική αναπροσαρμογής της εταιρικής εικόνας και σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον όμιλο, ο οποίος επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό περιβάλλον.

