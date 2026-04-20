Ένα θρυλικό μοντέλο επιστρέφει με V8 κινητήρα

Στα σκαριά βρίσκεται ο διάδοχος ενός θρυλικού αυτοκινήτου που ο Jeremy Clarkson είχε αποκαλέσει κάποτε «σπουδαίο βρετανικό muscle car»

Μετά από ένα διάλειμμα δεκαετιών, η βρετανική Jensen ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο Interceptor GTX. Πρόκειται για τον διάδοχο του Jensen Interceptor, ενός βρετανικού grand tourer που έμεινε στην παραγωγή από το 1966 μέχρι το 1976 και είχε καταφέρει να «κερδίσει» τον, γνωστό για τα αιχμηρά του σχόλια, Jeremy Clarkson.

Το νέο GTX δεν είναι απλά μια ανανέωση, ούτε κάποιου τύπου restomod του αυθεντικού Interceptor, αλλά ένα εντελώς νέο μοντέλο που φτιάχτηκε από το μηδέν και θέλει να μαγέψει το κοινό με την ποιότητα κατασκευής του και την αναλογική οδηγική εμπειρία που θα προσφέρει.

