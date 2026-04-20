search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:07
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Beef: Τα πραγματικά country clubs πίσω από τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix (Photos)

Η δεύτερη σεζόν του «Beef» στο Netflix μετακινεί τη δράση από τους δρόμους του Λος Άντζελες σε έναν πιο «φανταχτερό» κόσμο: τα υπερ-αποκλειστικά country clubs της Καλιφόρνια. Εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την ένταση και οι προσωπικές συγκρούσεις εξελίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο δημιουργός Lee Sung Jin είπε ότι εμπνεύστηκε τη δεύτερη σεζόν κοντά στο σπίτι του, όταν άκουσε κατά λάθος έναν καβγά μεταξύ γειτόνων. Παρότι κράτησε τις λεπτομέρειες ιδιωτικές, το περιστατικό ήταν αρκετά ενδιαφέρον ώστε να δημιουργήσει νέους χαρακτήρες και μια νέα χαοτική ιστορία.τοποθετεί την ιστορία στο φανταστικό Monte Vista Point Country Club.

Για να αποδώσει όμως αυτό το περιβάλλον, η παραγωγή χρησιμοποίησε δύο πραγματικά «σκηνικά»: το Spanish Hills Club στο Καμαρίγιο και το Montecito Club στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Αν και το Monte Vista Point δεν υπάρχει, τα clubs που το ενέπνευσαν είναι απολύτως υπαρκτά και ιδιαίτερα ακριβά.

Ο κόσμος της αποκλειστικότητας

Η σειρά συνεχίζει να δείχνει πώς μικρές εντάσεις μπορούν να ξεφύγουν και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες συγκρούσεις. Αυτή τη φορά, όλα συμβαίνουν μέσα σε έναν κόσμο όπου η αποκλειστικότητα και το status έχουν κεντρικό ρόλο.

Πόσο κοστίζει η είσοδος

Στον κόσμο του Monte Vista, η είσοδος φτάνει περίπου τα 300.000 δολάρια, υποσχόμενη ιδιωτικότητα και κύρος.

Στην πραγματικότητα:

  • Το Spanish Hills Club έχει συνδρομή γύρω στις 20.000 δολάρια, με γήπεδο γκολφ 18 οπών, τένις και κοινωνικές παροχές.
  • Το Montecito Club μπορεί να φτάσει έως και 275.000 δολάρια για τα κορυφαία επίπεδα μέλους.

Τα μέλη απολαμβάνουν θέα στον ωκεανό, πολυτελή εστίαση και πρόσβαση σε επιπλέον προνόμια, όπως το Coral Casino Beach and Cabana Club και ξενοδοχεία του ομίλου Ty Warner.

Όταν ο πλούτος δεν λύνει τα προβλήματα

Όπως δείχνει η σειρά, ο πλούτος δεν εξαφανίζει τις συγκρούσεις. Τις ενισχύει. Προσφέρει πρόσβαση και κύρος, αλλά δεν περιορίζει την ανθρώπινη παρόρμηση.

Η δεύτερη σεζόν του «Beef» καταλήγει σε ένα απλό συμπέρασμα: η προσπάθεια να συμβαδίζει κανείς με τους άλλους μπορεί να αποδειχθεί το πιο ακριβό λάθος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

