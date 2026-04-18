ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:21
Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές, με ταράζουν!» (Video)

Για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν αλλά και τα σενάρια γύρω από το επαγγελματικό του μέλλον μίλησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Κάνοντας έναν γενικό απολογισμό της τηλεοπτικής χρονιάς, ο παρουσιαστής του «Στούντιο 4» είπε: «Ήταν μια χρονιά με τα καλά της, με τα λιγότερο καλά της, με τις ευκολίες της, με τις δυσκολίες, αλλά στο overall ήταν μια καλή και ωραία και δημιουργική χρονιά».

Αναφερόμενος, στη μακρόχρονη επαγγελματική του συνύπαρξη με την τηλεοπτική του παρτενέρ, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εξήγησε πως το «κλειδί» είναι η ανθρώπινη σχέση και η αβίαστη συνεργασία.

«Δεν υπάρχει μυστικό, είναι θέμα μιας χημείας. Είναι σαν να πας με έναν φίλο σου διακοπές -φαντάζομαι θα καταλάβουν οι περισσότεροι- και περνάς ωραίες διακοπές και λες “θα ξαναπάω και του χρόνου”. Θέλουμε να ‘μαστε μαζί. Εκτός από διακοπές κάνεις και Χριστούγεννα και Πάσχα. Είναι ωραίο. Και είναι και ευλογία και είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει, και δόξα τω Θεώ δεν έχω παράπονο, στη ζωή μου έχει τύχει αρκετές φορές», τόνισε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει τηλεοπτικό project μόνος του, ήταν ξεκάθαρος: «Σε αυτή τη φάση, όχι, δεν θα έκανα κάτι μόνος μου. Θέλω να πω ότι εφόσον είμαστε ωραία, περνάμε καλά, μας ζητάνε μαζί, δουλεύουμε μαζί, δουλεύουμε με έναν άνθρωπο που είναι σχεδόν οικογένειά μου, δεν έχει συμβεί. Και δεν έχει τύχει».

Τα σενάρια για μεταγραφή

Σχολιάζοντας τα σενάρια που τον θέλουν να αλλάζει τηλεοπτική στέγη μαζί με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Δεν είναι πρέπον ούτε κομψό να σχολιάσω τώρα πράγματα, όντας σε μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα από ένα τηλεοπτικό κανάλι. Δεν είναι ωραίο. Όταν έρθει η ώρα, αν και εφόσον συμβεί, φαντάζομαι ότι θα το μάθετε κι εσείς».

«Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι αλλαγές. Και δεν είναι μόνο στην επαγγελματική μου ζωή, αφορά και την προσωπική μου ζωή. Με ταράζουν και δεν τις θέλω εύκολα τις αλλαγές», πρόσθεσε.

