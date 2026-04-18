Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο στην prime time το Σόι σου – «Άχαστοι» …Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι

Πρώτο τερμάτισε «Το Σόι Σου» στην Prime time της Παρασκευής, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως δεν έχει αντίπαλο.

Η οικογενειακή κωμωδία του ALPHA σάρωσε στα νούμερα τηλεθέασης, σημειώνοντας 25,7% στο δυναμικό κοινό και 23,4% στο σύνολο, στο νέο επεισόδιο.

Νωρίτερα, στην επανάληψη, «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» έκαναν και πάλι υψηλά νούμερα με 19,2% και 19,3% αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν οι Αθώοι με 11,9% στο δυναμικό κοινό και 15,2% στο γενικό σύνολο, ο Γιατρός με 11,4% και 12,4% και ο Άγιος Παΐσιος με 10,8% και 14% αντίστοιχα. Στα διψήφια νούμερα έμεινε και το Star, με την ξένη ταινία ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών με 10,2% και 6,1%.

