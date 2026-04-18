Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επικίνδυνος «γιατρός» το ChatGPT

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Κοβέσι διαψεύδει τον Αδωνι!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ολες οι αλλαγές στις διαθήκες

ΕΣΤΙΑ: Προκαλεί ο Αμερικανός πρέσβυς στην Τουρκία για Αιγαίο και F-35

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Χαραμάδα ειρήνης μετά το άνοιγμα των Στενών

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Οργάνωση της αντεπίθεσης, κόντρα στο σύστημα του κέρδους και του πολέμου που στηρίζει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Και γαλλικά υποβρύχια στο Αιγαίο

ΚONTRA: Φεύγουν από το μαντρί δύο βουλευτές της ΝΔ

Στο Καρφί: Δεν σε θέλει ο λαός πάρ’ τους άριστους και μπρος

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ακτινογραφία στους οφειλέτες της εφορίας

