Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
Αναλυτικά:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Επικίνδυνος «γιατρός» το ChatGPT
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Κοβέσι διαψεύδει τον Αδωνι!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ολες οι αλλαγές στις διαθήκες
ΕΣΤΙΑ: Προκαλεί ο Αμερικανός πρέσβυς στην Τουρκία για Αιγαίο και F-35
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Χαραμάδα ειρήνης μετά το άνοιγμα των Στενών
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Οργάνωση της αντεπίθεσης, κόντρα στο σύστημα του κέρδους και του πολέμου που στηρίζει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Και γαλλικά υποβρύχια στο Αιγαίο
ΚONTRA: Φεύγουν από το μαντρί δύο βουλευτές της ΝΔ
Στο Καρφί: Δεν σε θέλει ο λαός πάρ’ τους άριστους και μπρος
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ακτινογραφία στους οφειλέτες της εφορίας
