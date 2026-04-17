MasterChef: Αποχώρησε ο Γιώργος Αχλαδιώτης, έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Χ

Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του MasterChef 10, ο Γιώργος Αχλαδιώτης αποχώρησε χθες από το ριάλιτι μαγειρικής του STAR, προκαλώντας… γλέντι στο X.

Αν και θεωρείτο ένα από τα μαγειρικά φοβορί, ο επίδοξος σεφ υπέπεσε σε ένα «παιδικό» λάθος αφού προσέφερε στους κριτές ένα πιάτο… λύσσα με αποτέλεσμα να δει την πόρτα της εξόδου λίγο πριν την τελική 15αδα.

Ο παίκτης που έχει απασχολήσει τα social για τα αμετροεπή σχόλια με τα οποία αποθέωνε τον… εαυτό του, αλλά και την «εμμονή» του με τη Wasan αντέδρασε μάλλον ψύχραιμα στο άκουσμα της «ετυμηγορίας» των κριτών, καθώς είχε αντιληφθεί πως το είχε παρακάνει με το αλάτι.

Ψύχραιμα όμως δεν αντέδρασε το Χ που πανηγύρισε έξαλλα την αποχώρηση του…

Ενδεικτικά:

Ω ρε φίλε!!!

Ευτυχώς που οι Καρπόφ και Κασπάροφ δεν περίμεναν να μάθουν από εσένα σκάκι, ρε φίλε…#masterchefgr #masterchefGR Γιωργος Αχλαδιωτης pic.twitter.com/p0ubVqbSc4 April 17, 2026

Μιας και τους τρύπαρες τόσο καλά όλους, ρε φίλε, τράβα τώρα στην τρύπα σου εσύ, ρε φίλε!#masterchefgr #MasterChefGr Γιώργος Αχλαδιώτης pic.twitter.com/hZlZGmTTJo April 17, 2026

"Σκέψου τι λέει όλη η Ελλάδα για μένα" είπε Γιώργος… Τώρα πλέον ξέρεις τι λέει όλη η Ελλάδα… Φαπα 16 μποφόρ #masterchefgr — jo (@jo1194228227313) April 17, 2026

Θεία δίκη bye bye George #MasterChefGr — xrisa kaloumenou (@xrisakl) April 17, 2026

Επιτελους εφυγε το πρωτο απο τα σιχαματα…εγω δεν προσεξα και τοσο μεγαλο πονο απο τα αλλα δυο …πολυ ψευτικη η λυπη τους κι αυτο που μετα απο τα λογια των "κριτων" να νομιζει οτι η Ελλαδα μιλαει γι αυτον ελεος τωρα που βγηκες θα επαθες πλακα εεε #MasterchefGr April 17, 2026

Ας πω κι εγώ κάτι ωραίο στον Γιώργο ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ψωνάρα #MasterChefGR — AdaSyr (@AdaSyr) April 17, 2026

#MasterChefGR όταν έφυγε ο Γιάννης εκλεγαν και μπλε και κόκκινοι…στην Γιώργο κάνεις..γιατί τον ξεφορτωθηκαν — Αnà (@mana_xristou) April 17, 2026

#MasterChefGR όχι Γιώργο δεν κέρδισες δεν έφυγες δεύτερος…έφυγες 16ος — Αnà (@mana_xristou) April 17, 2026

#MasterChefGR πόσο το χάρηκα…. Γιώργο έφυγες ΠΡΙΝ από την Μενεξια…που υποτιμήσεις τόσο….κάτι λένε για το κάρμα;;; Όχι ο χαρακτήρας σου σε έδιωξε και η επαρση — Αnà (@mana_xristou) April 17, 2026

Τι χαρά είναι αυτή πρωί πρωί!

Έφυγε ο ρε φίλε;!

Με πήρε ο ύπνος χθες, δεν το είδα 😁#MasterChefGR pic.twitter.com/1kxozHOkGh — lily ant (@Lily_Ant_) April 17, 2026

Όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι,

ρε φίλε

#MasterChefGr — elympos (@elympos) April 17, 2026

Ρε φίλε, ότι είπαμε νερό κι αλάτι.. πολύ αλάτι όμως. 😜#MasterChefGr — elympos (@elympos) April 17, 2026

Να με πάρει ο ύπνος στην πιο επική χαρά που νιώθω φεύγοντας ο βλάκας!!!!’ #MasterChefGR — rania passoula design (@RaniaPassoula) April 17, 2026

Το καλύτερο απ όλα ήταν ότι ήταν έξω κ μας έβλεπε σήμερα!! Τα φιλιά μας στα τσακιδιαααα #MasterChefGR https://t.co/pE0jlpxhlz — Chrisstsar (@ChristinaA43891) April 17, 2026

#MasterChefGr Να μας πει σε πιο μαγαζί θα δουλεύει για να μην πατήσουμε ποτέ.Ουστ ξιπασμένε pic.twitter.com/EWmmJNnPl8 — Κούλα (Καυστικούλα) Κούλογλου (@KKouloglou) April 17, 2026

Η σωστη μεταφραση του συγκεκριμενου Good Luck ειναι ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ#MasterChefGR pic.twitter.com/smJZPte0VU — Le Mouche (@lemouchenoir) April 17, 2026

Α, και φεύγοντας ΠΟΝΤΙΚΟΜΑΜΗ,



να μην ξεχάσεις να πάρεις την πεσκανδρίτσα του Χρήστου για το δρόμο 🖐️🖐️🖐️🖐️#masterchefGR pic.twitter.com/qR4ZtUf0Wa — Athina (@loukoumi07) April 16, 2026

Κάτι έχω κάνει καλά λέει…. Αχ είναι ντιπ χαζό #MasterChefGr pic.twitter.com/Hfdw5szxvT — Koukourount (@koukourount) April 16, 2026

