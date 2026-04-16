Γκάφα Κύπριου παρουσιαστή: «Έβαλα σε φακελάκι γάμου την πιστωτική μου κάρτα» (Video)

Μία γκάφα που έκανε κατά το παρελθόν όταν σε φακελάκι γάμου -όπου συνήθως τοποθετούνται χρήματα- έβαλε την πιστωτική του κάρτα αποκάλυψε ο Κύπριος παρουσιαστής Ανδρέας Δημητρόπουλος.

Όπως εξήγησε το πρωί της Πέμπτης (16/4) μέσα από την εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» η νύφη τον κάλεσε την επόμενη ημέρα και τον ενημέρωσε σχετικά.

«Να σας πω τι έπαθα σε γάμο στη Λάρνακα. Δίνω το φακελάκι και με παίρνει την άλλη μέρα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο η νύφη. Μου λέει “Αντρέα, μου έβαλες στο φακελάκι την πιστωτική σου κάρτα”. Το ορκίζομαι στα παιδιά μου. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν είχε χρήματα. Τους πήρα μετά φακελάκι με λεφτά και πήρα την πιστωτική πίσω» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο Ανδρέας Δημητρόπουλος.

