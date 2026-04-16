Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

Μουδιασμένη καλημέρισε σήμερα (16/4) τους τηλεθεατές η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Με εμφανή συγκίνηση, η παρουσιάστρια έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση, ενώ ενημέρωσε ότι η σύζυγός του και συνεργατιδά της, Τίνα Μεσσαροπούλου, προφανώς και απουσιάζει από την εκπομπή, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του.

«Καλημέρα, είμαστε εδώ μαζί σας. Μία δύσκολη μέρα για το Happy Day… και για μας, γιατί ένα απ’ τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα μας. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Δημήτρη. Έχετε σίγουρα διαβάσει στα sites, έχετε δει στις ειδήσεις, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας πολύ δικός της άνθρωπος, ο σύζυγός της ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του, και η Τίνα μας είναι εκεί που θα ‘πρεπε να είναι, στο πλευρό του. Από τη δική μας πλευρά, θέλω να σας πω ότι είμαστε απ’ το πρώτο λεπτό κοντά της, και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά, και σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει, και θέλουμε απλά να της στείλουμε όλες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση του συζύγου της. Να ευχηθούμε στην ίδια καλή δύναμη, γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Χθες ήμασταν εδώ το πρωί, την ώρα της εκπομπής, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό της, έφυγε άρον-άρον, δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, μάλιστα προσπαθήσαμε να μη φανεί η απουσία της από την εκπομπή στην αρχή, δίνοντας πιο κοντινά πλάνα μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν μαζί της, στο πλευρό της, στον Ευαγγελισμό. Δε θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση υγείας του Γιώργου, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, καλή δύναμη, και είμαστε στο πλευρό σας» είπε αρχικά.

«Και τον Γιώργο τον ξέρουμε κοινωνικά, γιατί, όπως ξέρετε, είμαστε μια δεύτερη οικογένεια, και πάρα πολύ συχνά στα καλέσματά μας, γιορτές, γενέθλια… εμείς έχουμε και στην Πάρο έτσι μια καθημερινότητα, διακοπές… συναντιόμαστε. Είναι ένας πολύ δυνατός, πολύ δυναμικός άνθρωπος, πολύ ακμαίος, και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής πάρα πολύ σύντομα από αυτή τη μάχη που δίνει. Από κει και πέρα, η Τίνα είναι ένας πολύ δικός μας άνθρωπος. Είναι εδώ μαζί μας τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ την έχω απέναντί μου, εκεί που κάθεται σήμερα η Όλγα, και συνεννοούμαστε πάντα με τα μάτια. Και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή, όπως μας έχει αποδείξει ότι είναι, να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της, γιατί έχουν και δύο υπέροχα παιδιά, δύο αγόρια, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, που και αυτοί… έχουν την αγωνία, όπως και η Τίνα μας, όπως και όλοι οι άνθρωποι της οικογένειάς τους, όπως και όλοι εμείς, η δεύτερη οικογένεια της Τίνας, να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα πολύ πολύ σύντομα» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ύστερα από τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη χθες (15/4) , με την κατάστασή του να θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Κύμα απολύσεων στο BBC: Θα καταργήσει 2.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια

Τσιμτσιλή για Τσουρό: «Τον πήρα τηλέφωνο – Προφανώς δεν θέλει να απαντήσει γιατί έκλεισε το Instagram»

Eurovision 2026: Έπεσε στα προγνωστικά ο Akylas – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

