Καραβάτου για Μεσσαροπούλου: «Με διέλυσε… Μου έγραψε στο μήνυμα, “είμαι δυνατή και ξέρω ότι είναι και εκείνος”» (Video)

Για την επικοινωνία που είχε, μέσω μηνυμάτων, με την παλιά της συνεργάτιδα, Τίνα Μεσσαροπούλου, μίλησε το πρωί του Σαββάτου η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 αποκάλυψε μέρος της επικοινωνίας της με τη σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, που παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης.

«Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα. Δε θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

MasterChef: Αποχώρησε ο Γιώργος Αχλαδιώτης, έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Χ

Γκάφα Κύπριου παρουσιαστή: «Έβαλα σε φακελάκι γάμου την πιστωτική μου κάρτα» (Video)



