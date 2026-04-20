ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:11
ΒΟΥΛΗ TV: Το ντοκιμαντέρ «7 χρόνια, μια στιγμή – Η δίκη των Πρωταίτιων» υπενθυμίζει όσα συνέβησαν πριν από 51 χρόνια

Το καλοκαίρι του 1975 σε αίθουσα των Φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε η δίκη της χούντας. Άρχισε στις 28 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Αυγούστου.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου προσήχθησαν μόνο οι υπαίτιοι του πραξικοπήματος, διότι το αδίκημα χαρακτηρίστηκε στιγμιαίο -και όχι συνεχές- εξαιρώντας έτσι από τη δίκη την πλειονότητα των στελεχών της δικτατορίας.

Τα πρακτικά της συγκεκριμένη δίκης κρατήθηκαν τότε σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Κοινοβουλίου, από την Στενογραφική Υπηρεσία της Βουλής και έκτοτε φυλάσσονται ταξινομημένα και πλέον ψηφιοποιημένα, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Γιουκάκης ανέσυρε το υλικό των συγκλονιστικό ντοκουμέντων από την πολύκροτη δίκη των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου και με την σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Δέσποινα Χονδροκούκη το ταίριαξαν με πλούσιο σπάνιο υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, με τις ιστορικές καταθέσεις στη δίκη, προσωπικοτήτων όπως οι Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου, Γεώργιος Ράλλης δημιουργώντας το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «7 χρόνια, μια στιγμή- Η δίκη των Πρωταίτιων» για τον τηλεοπτικό σταθμό του ελληνικού κοινοβουλίου το οποίο θα προβληθεί αύριο (21/4) στις 21.00.

Όμως υπάρχει και η πτυχή με τις ζωντανές μαρτυρίες. Στον κινηματογραφικό φακό μιλούν άνθρωποι που έζησαν τα δραματικά γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού.

Στην διάρκεια του ντοκιμαντέρ «7 χρόνια, μια στιγμή- Η δίκη των Πρωταίτιων» μιλούν ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο άνθρωπος που κατέθεσε την πρώτη μήνυση κατά των χουντικών το 1974, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης, ο οποίος είχε καταθέσει στην δίκη σημαντικά στοιχεία για κάποιους από τους πρωταίτιους, οι ιστορικοί Τάσος Σακελλαρόπουλος, υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Άντζελα Καραπάνου, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής και Στάθης Κουτρουβίδης, από το τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων, ο συνταξιούχος στενογράφος της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Βουλής Ηλίας Γκρέκας.

Την πρωτότυπη μουσική για το ντοκιμαντέρ προσέφερε ο Διονύσης Τσακνής.

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και για μετάδοση από την ΕΡΤ και εκτιμάται ότι θα «ανέβει» και στην πλατφόρμα ERTFLIX.

