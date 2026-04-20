ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 55% στα καθαρά κέρδη, αύξηση πωλήσεων και ισχυρή ενίσχυση εξαγωγών το 2025

Ισχυρή βελτίωση μεγεθών κατέγραψε το 2025 η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, με αύξηση κερδοφορίας, ενίσχυση πωλήσεων και σημαντική άνοδο των εξαγωγών, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο των τροφίμων.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,53 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 55% σε σύγκριση με τα 2,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε εταιρικό επίπεδο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29%.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,53 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 57%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,71 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24%. Το μεικτό αποτέλεσμα σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 12,05 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 49,44 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,1% σε σχέση με το 2024, με την ανάπτυξη να προέρχεται τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τη διεύρυνση της παρουσίας στο εξωτερικό. Σε εταιρικό επίπεδο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 47,15 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,9%.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 26% και διαμορφώθηκαν σε 12,93 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών πωλήσεων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρείας και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 7,2 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2026, που αφορά κυρίως την επέκταση της γραμμής παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμικότητα.

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής θέσης, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 10,4 εκατ. ευρώ από 13,4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη βελτίωση των ταμειακών ροών και την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία.

Για το 2026, η διοίκηση επισημαίνει ότι το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, αυξημένου μεταφορικού κόστους και πίεσης στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη διατήρηση της αποδοτικότητας και στη διαχείριση του κόστους.

Παρά τις προκλήσεις, ο όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μικτού μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2025.

