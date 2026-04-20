Politico: Καμπανάκι κινδύνου από Μερτς για ελλείψεις στα καύσιμα αεροσκαφών

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι θα συγκαλέσει «άμεσα» το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας για να αντιμετωπίσει την πιθανότητα ελλείψεων σε καύσιμα αεροσκαφών, που συνδέονται με τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν. Αυτό αποκαλύπτει το Politico σε σημερινό του δημοσίευμα

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην προμήθεια βασικών προϊόντων, όπως το ντίζελ, η βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών», δήλωσε στην έναρξη της εμπορικής έκθεσης του Ανόβερου.

Οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων (jet fuel) στην Ευρώπη έχουν πράγματι παρουσιάσει κατακόρυφη άνοδο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 100% από την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Παρόλο που παραδέχτηκε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «τεταμένη», ο Μέρτς δήλωσε ότι η χώρα έχει επαρκή πρόσβαση στα βασικά καύσιμα αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «αν οι συνθήκες επιδεινωθούν, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», και επέμεινε ότι «όλα τα διαθέσιμα μέσα» θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας, το οποίο συγκροτήθηκε πέρυσι για τον συντονισμό ταχέων απαντήσεων σε μείζονες απειλές και αποτελείται από βασικούς κυβερνητικούς υπουργούς και τομεακούς εμπειρογνώμονες, συνεδριάζει λόγω της έλλειψης καυσίμων τζετ, σηματοδοτώντας ότι το Βερολίνο θεωρεί πως το πρόβλημα ενδέχεται να λάβει σημαντικές διαστάσεις.

Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχεν, αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα σχέδια έκτακτης ανάγκης και πρόκειται να συναντηθεί με προμηθευτές καυσίμων, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων τη Δευτέρα.

Η κίνηση της Γερμανίας να προετοιμαστεί για μια πιθανή κατάσταση κρίσης έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες των Βρυξελλών να υποβαθμίσουν τις ανησυχίες.

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ελλείψεων σε καύσιμα αεροσκαφών – την ίδια στιγμή που αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των KLM και Lufthansa, περικόπτουν πτήσεις ως απάντηση στις στα ύψη εκτοξευόμενες τιμές των καυσίμων.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου προειδοποιούν ότι ακόμη και αν ομαλοποιηθεί η ναυτιλιακή ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για το προσεχές μέλλον.

Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί «μια περίοδος μηνών» προκειμένου τα αποθέματα καυσίμων να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα.

