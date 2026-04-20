search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ρωσία: Συνελήφθη Γερμανίδα με βόμβα στο σακίδιό της – Σχεδιάζε επίθεση για λογαριασμό της Ουκρανίας, λένε οι αρχές (video)

vomva_rosia2

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε μια 57χρονη Γερμανίδα η οποία είχε μια βόμβα στο σακίδιό της που επρόκειτο να χρησιμεύσει για μια επίθεση σχεδιασμένη από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε εικόνες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ ένοπλοι την σημαδεύουν με τα όπλα τους και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Πυροτεχνουργοί φαίνονται να ανατινάζουν το σακίδιο.

Η FSB ανακοίνωσε ότι η Γερμανίδα, η οποία είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, είχε στόχο μια εγκατάσταση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης προβοκάτσιας καθοδηγούμενης από την Ουκρανία.

H FSB πρόσθεσε πως συνέλαβε επίσης έναν πολίτη χώρας της κεντρικής Ασίας, «γεννημένο το 1997», ο οποίος πίστευε πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου».

«Οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία», σύμφωνα με την FSB.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης:

Τίγρη αναγκασμένη να δίνει «παραστάσεις» σε τσίρκο πήδηξε στον χώρο του κοινού (Video)

Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nba_mvp_2004_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Γουεμπανιάμα, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του MVP (p)

israeli_soldier_christ_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

carabinieri-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Eddie-Murphy-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

kovesi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

kalxas (1)
ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3