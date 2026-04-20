Ρωσία: Συνελήφθη Γερμανίδα με βόμβα στο σακίδιό της – Σχεδιάζε επίθεση για λογαριασμό της Ουκρανίας, λένε οι αρχές (video)

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε μια 57χρονη Γερμανίδα η οποία είχε μια βόμβα στο σακίδιό της που επρόκειτο να χρησιμεύσει για μια επίθεση σχεδιασμένη από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε εικόνες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ ένοπλοι την σημαδεύουν με τα όπλα τους και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Πυροτεχνουργοί φαίνονται να ανατινάζουν το σακίδιο.

🚨 German citizen planned bomb attack in southern Russia on Kiev's orders: FSB



🔹 An attack on a law enforcement building in the city of Pyatigorsk was thwarted by the Russian FSB.



🔹 An improvised explosive device containing shrapnel was discovered in the backpack of the woman… pic.twitter.com/NShq79M1Em — Sputnik Africa (@sputnik_africa) April 20, 2026

Η FSB ανακοίνωσε ότι η Γερμανίδα, η οποία είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, είχε στόχο μια εγκατάσταση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης προβοκάτσιας καθοδηγούμενης από την Ουκρανία.

H FSB πρόσθεσε πως συνέλαβε επίσης έναν πολίτη χώρας της κεντρικής Ασίας, «γεννημένο το 1997», ο οποίος πίστευε πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου».

«Οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία», σύμφωνα με την FSB.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Τίγρη αναγκασμένη να δίνει «παραστάσεις» σε τσίρκο πήδηξε στον χώρο του κοινού (Video)

Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)