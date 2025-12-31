search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 19:58

Τα «δώρα» του 2025 στους πλουσιότερους ανθρώπους της Γης – Αύξησαν την περιουσία τους κατά 2,2 τρισ.

31.12.2025 19:58
billionaires

Αύξηση της περιουσίας τους κατά 2,2 τρισ. δολάρια είδαν κατά το 2025 οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, με τη συνολική, καθαρή τους αξία να διαμορφώνεται πλέον στα 11,9 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη πλούτου του Bloomberg.

Ενδεικτικό της συγκέντρωσης του πλούτου σε ολοένα και λιγότερα «χέρια», είναι ότι περίπου το 25% των συνολικών κερδών προήλθε από μόλις οκτώ άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Η άνοδος των διεθνών αγορών, από τις μετοχές έως τα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα, λειτούργησε ως βασικός καταλύτης για τη συσσώρευση πλούτου. Παράλληλα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί βρέθηκαν στην αιχμή της ανόδου, με την έκρηξη ενδιαφέροντος για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι κορυφαίοι και οι «χαμένοι» του 2025

Ο Έλον Μασκ ξεκίνησε την χρονιά ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ωστόσο, στη συνέχεια το επίκεντρο μετατοπίστηκε στον Λάρι Έλισον, καθώς η Oracle κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της χρηματιστηριακής της αξίας, αυξάνοντας τις επενδύσεις της σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη διάρκεια του 2025 ιδιαίτερη σημασία απέκτησαν ο χαλκός και οι σπάνιες γαίες, που αναδείχθηκαν σε κρίσιμα γεωπολιτικά εμπορεύματα.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλοι παίκτες του κλάδου, όπως η Αυστραλή μεγιστάνας των μεταλλείων Τζίνα Ράινχαρτ, και η οικογένεια Λούκσιτς από τη Χιλή, ενίσχυσαν τις περιουσίες τους κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin κατέγραψε ιστορικά υψηλά μετά τη νίκη του Τραμπ. Ωστόσο, η έντονη διόρθωση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο ανέτρεψε την εικόνα, εξαφανίζοντας τα κέρδη και προκαλώντας σημαντικές απώλειες στην περιουσία δισεκατομμυριούχων, όπως ο Changpeng Zhao και ο Michael Saylor.

Διαβάστε επίσης:

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο – live

Ισραήλ: Καταδίκες από ΟΗΕ, ΕΕ και ΜΚΟ για την απαγόρευση πρόσβασης 37 ΜΚΟ στη Γάζα

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:28
french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

1 / 3