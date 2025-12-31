Τα «δώρα» του 2025 στους πλουσιότερους ανθρώπους της Γης – Αύξησαν την περιουσία τους κατά 2,2 τρισ.

Αύξηση της περιουσίας τους κατά 2,2 τρισ. δολάρια είδαν κατά το 2025 οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, με τη συνολική, καθαρή τους αξία να διαμορφώνεται πλέον στα 11,9 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη πλούτου του Bloomberg.

Ενδεικτικό της συγκέντρωσης του πλούτου σε ολοένα και λιγότερα «χέρια», είναι ότι περίπου το 25% των συνολικών κερδών προήλθε από μόλις οκτώ άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Η άνοδος των διεθνών αγορών, από τις μετοχές έως τα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα, λειτούργησε ως βασικός καταλύτης για τη συσσώρευση πλούτου. Παράλληλα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί βρέθηκαν στην αιχμή της ανόδου, με την έκρηξη ενδιαφέροντος για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι κορυφαίοι και οι «χαμένοι» του 2025

Ο Έλον Μασκ ξεκίνησε την χρονιά ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ωστόσο, στη συνέχεια το επίκεντρο μετατοπίστηκε στον Λάρι Έλισον, καθώς η Oracle κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της χρηματιστηριακής της αξίας, αυξάνοντας τις επενδύσεις της σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη διάρκεια του 2025 ιδιαίτερη σημασία απέκτησαν ο χαλκός και οι σπάνιες γαίες, που αναδείχθηκαν σε κρίσιμα γεωπολιτικά εμπορεύματα.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλοι παίκτες του κλάδου, όπως η Αυστραλή μεγιστάνας των μεταλλείων Τζίνα Ράινχαρτ, και η οικογένεια Λούκσιτς από τη Χιλή, ενίσχυσαν τις περιουσίες τους κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin κατέγραψε ιστορικά υψηλά μετά τη νίκη του Τραμπ. Ωστόσο, η έντονη διόρθωση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο ανέτρεψε την εικόνα, εξαφανίζοντας τα κέρδη και προκαλώντας σημαντικές απώλειες στην περιουσία δισεκατομμυριούχων, όπως ο Changpeng Zhao και ο Michael Saylor.

