search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 15:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 15:40

Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

04.01.2026 15:40
pagomeno-potami-new

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή ενός σκάφους σε ποταμό, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες διάσωσης.

Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε αργά χθες Σάββατο.

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε, προσθέτοντας ότι 13 επιβάτες διασώθηκαν.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Τεράστια κέρδη έβγαλαν στοιχηματίες ποντάροντας στη σύλληψη του Μαδούρο

Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα κατά των δύο διευθυντών του μπαρ που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου

Πάπας Λέων: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

pagomeno-potami-new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

maduro new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τεράστια κέρδη έβγαλαν στοιχηματίες ποντάροντας στη σύλληψη του Μαδούρο

crans-montana-neo
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα κατά των δύο διευθυντών του μπαρ που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 15:48
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

pagomeno-potami-new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

1 / 3