Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή ενός σκάφους σε ποταμό, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες διάσωσης.

Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε αργά χθες Σάββατο.

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε, προσθέτοντας ότι 13 επιβάτες διασώθηκαν.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται.

