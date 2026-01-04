Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο πρωτοφανούς πολιτικής ρευστότητας που ακολούθησε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις.

Η απουσία σαφούς μεταβατικού σχεδίου και η έλλειψη αναγνωρισμένης πολιτικής ηγεσίας δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο η Ουάσινγκτον καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην άσκηση επιρροής και την αποφυγή μιας μακροχρόνιας εμπλοκής. Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να έχει πάρει το χρίσμα από τον Τραμπ να χαράξει την στρατηγική για την «επόμενη ημέρα» στη χώρα. Κυρίως, αυτό που φέρεται να τόνισε τον υπ. Εξωτερικών, είναι η διαχείριση των πετρελαϊκών αποθεμάτων (που τον… καίει περισσότερο), το μέλλον των κυρώσεων και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών υπό διεθνή εποπτεία όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο ρόλος του Ρούμπιο και τα όρια της αμερικανικής εμπλοκής

Παρά τις εκτιμήσεις που τον θέλουν να λειτουργεί ως άτυπος «διαχειριστής» της κρίσης, ο ίδιος ο Ρούμπιο επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους.

Σε δημόσιες δηλώσεις του υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εμπλακούν στην καθημερινή διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, πέρα από τη διατήρηση της λεγόμενης «πετρελαϊκής καραντίνας».

Η τοποθέτησή του ήρθε σε φαινομενική αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν προσωρινά τη διοίκηση της χώρας.

Ο Ρούμπιο προσπάθησε να καθησυχάσει τόσο τη διεθνή κοινότητα όσο και το εσωτερικό ακροατήριο, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κυρώσεις ως τον βασικό μοχλό πίεσης για πολιτικές αλλαγές. Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση χωρίς άμεση πολιτική παρουσία ή σαφές χρονοδιάγραμμα μετάβασης.

Θα διοριστεί «απεσταλμένος πλήρους απασχόλησης»

Παράλληλα, συζητείται το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου πλήρους απασχόλησης, καθώς το εύρος και η πολυπλοκότητα των αποφάσεων δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από έναν αξιωματούχο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Ο ίδιος ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη μορφή της μελλοντικής διακυβέρνησης, περιοριζόμενος στη δήλωση ότι η διαχείριση θα γίνει «για ένα χρονικό διάστημα» από στελέχη της κυβέρνησής του.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση. Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγορούν τον Ρούμπιο ότι υποβάθμισε τον χαρακτήρα της επιχείρησης ενώπιον του Κογκρέσου, με τον ίδιο να επιμένει ότι πρόκειται για επιβολή του νόμου και όχι για στρατιωτική δράση. Οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν ότι, πέρα από τη Βενεζουέλα, η διαχείριση της κρίσης δοκιμάζει και τα όρια της αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής συναίνεσης.

