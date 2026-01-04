search
04.01.2026 22:05

Στον κόσμο του ο Μίτσκοσκι: Κακό προηγούμενο οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη χώρα μου, όχι η σύλληψη του Μαδούρο

04.01.2026 22:05
mitskoski 9987- new

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι σε… άλλον πλανήτη, απαντώντας σε ερώτηση για τον Μαδούρο, απάντησε πως η Βόρεια Μακεδονία έχει υποστεί «αδικίες» στο παρελθόν, σε μία εντελώς άσχετη σύγκριση, αναφέροντας ξανά τη χώρα του ως «Μακεδονία».

Φρόντισε δε να εκφράσει την… πλήρη στήριξή του στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αλλά… άφησε «στους ειδικούς τα περί διεθνούς δικαίου».

«Με ανησυχεί περισσότερο η εκκωφαντική σιωπή των ίδιων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, όταν στο παρελθόν παραβιαζόταν το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Μακεδονίας και του μακεδονικού λαού και κανείς δεν μιλούσε τότε. Τώρα, ξαφνικά, όλοι συζητούν για το αν παραβιάζεται ή όχι το διεθνές δίκαιο. Το ζήτημα αυτό θα το άφηνα στους ειδικούς του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας.

Σε ερώτηση αν η ενέργεια των ΗΠΑ δημιουργεί «κακό προηγούμενο», απάντησε ότι τα πραγματικά «κακά προηγούμενα» αφορούν τις αλλαγές που, όπως είπε, επιβλήθηκαν στη χώρα του.

«Κακό προηγούμενο ήταν η αλλαγή της σημαίας για να γίνει η χώρα μέλος του ΟΗΕ. Κακό προηγούμενο ήταν η τροποποίηση του Συντάγματος και η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, με την υπόσχεση ότι σε τρία ή τέσσερα χρόνια θα γινόμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι πραγματικά κακά προηγούμενα» σημείωσε.

«Υπήρξε επίσης μια απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης ότι η Μακεδονία δεν έπρεπε να παρεμποδιστεί, αλλά παρεμποδίστηκε και τότε υπήρξε μια εκκωφαντική σιωπή από όλους όσοι σχολιάζουν σήμερα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για κακά προηγούμενα. Ως κυβέρνηση, υποστηρίζουμε πλήρως τα επιχειρήματα και τις ενέργειες του στρατηγικού μας εταίρου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» κατέληξε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

