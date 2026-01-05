Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, στον Εισαγγελέα η υπόθεση

Στον Γενικό Εισαγγελέα διαβιβάζεται αύριο ο φάκελος υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού της επαρχίας Λεμεσού, Νίκου Σύκα, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ο βουλευτής τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές του ερχόμενου Μαΐου στην Κύπρο.

Η ανάρτηση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού:

«Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού ζητούν να εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση και να ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τον βουλευτή.

Η διαδικασία περνά υποχρεωτικά μέσα από τη Νομική Υπηρεσία του κράτους και τον Γενικό Εισαγγελέα, καθώς για να αρθεί η ασυλία απαιτείται αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η γυναίκα προσέφυγε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού χθες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, υποστηρίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα, τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας εξετάστηκε από γιατρό και εκδόθηκε ιατρικό πιστοποιητικό με τα ευρήματα.

Παρότι η πράξη φέρεται να τελέστηκε εκτός Κύπρου, οι Κυπριακές Αρχές εξετάζουν τις παραμέτρους που επιτρέπουν δίωξη στη Κύπρο, όταν πρόκειται για Κύπριο πολίτη και το αδίκημα είναι αξιόποινο και στις δύο χώρες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που, πέρα από την ουσία της υπόθεσης, ζητούνται άμεσα οδηγίες χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία.

Η ανάρτηση του βουλευτή μετά την καταγγελία:

Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα.

