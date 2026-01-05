ΠΑΣΟΚ: Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα 

«Ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του πρωθυπουργού», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Πιο συγκεριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως ‘δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών‘». Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή» και προσθέτει ότι «αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα». «Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και ‘ναι μεν αλλά’, γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος», υπογραμμίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα» και προσθέτει καταληκτικά: «Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας».

Υπενθυμίζεται πως κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός ποτέ δεν “έβαλε στην άκρη” το διεθνές δίκαιο. Αλλά ότι ο κ.Μητσοτάκης λέγοντας πως “δεν είναι η ώρα για να συζητηθεί η νομιμότητα των ενεργειών” των ΗΠΑ, υπονοούσε ότι η χώρα θα τοποθετείτο με την πρώτη θεσμική ευκαιρία, δηλαδή σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Μαρινάκης πάντως δεν ξεκαθάρισε ποια ακριβώς θα είναι η θέση που θα διατυπώσει σήμερα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ.

«Όταν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια, κάνεις κακό στη χώρα»

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρισης της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο ή την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς και στον Αντώνη Σαμαρά, o οποίος άσκησε κριτική στη δήλωση του πρωθυπουργού.

Είπε ακόμη, ότι η κυβέρνηση Μαδούρο δεν ήταν αναγνωρισμένη από την Ελλάδα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Ενώ αντίθετα σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει μία κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Έκανε μάλιστα λόγο για “συγκεκριμένη επιχείρηση των ΗΠΑ κατά Μαδούρο, τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα.

«Δεν συγκρίνεται η εισβολή σε μία κυρίαρχη τώρα όπως η Ουκρανία ή η Κύπρος με μία επιχείρηση κατά ενός προσώπου, ενός δικτάτορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε επίσης ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτήρισε περίπλοκο το ζήτημα της νομικής αξιολόγησης της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Δημήτρης Μάντζος: «Η δήλωση του κ. Πρωθυπουργού θα τον συνοδεύει. Το θέμα είναι μη συνοδεύει και τη χώρα μας»

Καλεσμένος στην εκπομπή «NewsRoom» της ΕΡΤ με τον Γιώργο Σιαδήμα ήταν σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Στον απόηχο των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, ο Δ. Μάντζος τόνισε, αρχικά, πως «το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφράσει τη σταθερή άποψη ότι το καθεστώς Μαδούρο είναι ανελεύθερο και απολυταρχικό έχοντας συμπράξει στην επιβολή διεθνών κυρώσεων», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «αυτό δεν σχετίζεται με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου που συντελέστηκε με την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για χρήση βίας χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας ενός τρίτου κράτους».

Ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε την κρισιμότητα της διεθνούς κατάστασης, καθώς «δημιουργείται ένα επικίνδυνο ιστορικό προηγούμενο»,εξηγώντας πως «αν κλείσουμε τα μάτια και δεν σχολιάσουμε το παράνομο αυτής της ενέργειας, πολύ απλά ανοίγει ένας κύκλος στον οποίο μπορεί κανείς να φανταστεί την Κίνα να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Ταϊβάν, την Ρωσία στην ηγεσία της Ουκρανίας, ή τη Βόρεια στην Νότια Κορέα».

Σχολίασε, παράλληλα, την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο οποίος επικαλέστηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και διώξεις κατά του Ν. Μαδούρο, αναφέροντας:

«Εξεπλάγην θετικά που άκουσα Υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης να κάνει αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διότι εκεί εκκρεμούν διώξεις και εντάλματα και κατά του κ. Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Να υποθέσω ότι ο κ. Παπασταύρου και η Κυβέρνηση δέχονται, για παράδειγμα, μια επιχείρηση εις βάρος του κ. Νετανιάχου για την απαγωγή του ως μια νόμιμη ενέργεια ενός τρίτου κράτους εις βάρος του Κράτους του Ισραήλ;

Αν φτάσουμε σε αυτήν την ακραία εφαρμογή του νόμου της ζούγκλας,καταλήγουμε σε μια αναρχία στην οποία όλα γίνονται κατά το δοκούν και το συμφέρον των ισχυρών της γης. Σε αυτόν τον κόσμο, μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Είναι μια χώρα η οποία υπάρχει και ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, αξιώνει την εφαρμογή του και έχει κάθε ηθική και νομική υποχρέωση να το κάνει χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς επιφυλάξεις».

Όσον αφορά στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτών των ενεργειών, ο Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για μία «δήλωση που θα τον συνοδεύει. Ελπίζω να μη συνοδεύει και τη χώρα μας, διότι είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Υπονομεύει την εθνική στρατηγική προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, κάτι που καμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να κάνει».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διακριτή σε σχέση με την Ελληνική Κυβέρνηση, κρίνοντας ότι «είναι εσφαλμένη η ανάγνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει συμπλεύσει η ελληνική διπλωματία με την ευρωπαϊκή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για την ανάγκη υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και μάλιστα επισήμανε και τη μεγάλη ευθύνη που έχουν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.Η χώρα μας είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τον Ιανουάριο του 2025. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι; Με αυτήν τη σιωπή του Έλληνα Πρωθυπουργού;

Αυτήν τη σιωπή έπρεπε να επιδείξουμε, όταν το 2022 ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία; Έπρεπε και τότε, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, να πούμε ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτής της παράνομης ενέργειας; Όταν η Τουρκία εισέβαλε στο βόρειο τμήμα της ελεύθερης Κύπρου το 1974, η διεθνής κοινότητα έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο;

Αυτή πιστεύει η Κυβέρνηση ΝΔ ότι πρέπει να είναι η θέση μιας χώρας status quo, όπως η Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για τα εθνικά της συμφέροντα και όχι στο δίκαιο του ισχυρού και της ζούγκλας που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλουν στην πλανήτη μας;».

Ως προς τα ζητήματα των αγροτών που παραμένουν στους δρόμους, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι «η Κυβέρνηση τους έχει χαρακτηρίσει από γκάγκστερες έως τραμπούκους λέγοντας ότι σχεδόν κλείνουν τους δρόμους ως… έθιμο» και επανέλαβε:

«Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξει διάλογος, όχι για την επικοινωνιακή διαχείριση της Κυβέρνησης αλλά για την ουσία. Και ο διάλογος πρέπει να γίνει επί των αιτημάτων των αγροτών, όχι επί αυτών που θέλει η Νέα Δημοκρατία, με σεβασμό. Το κλειδί για τα μπλόκα το έχει η Κυβέρνηση και πρέπει έστω και στο παρά πέντε της κλιμάκωσης να λύσει το αδιέξοδο».

Σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 έχει προτείνει έξι σημεία για την υπέρβαση του αδιεξόδου, φέρνοντας ως παράδειγμα την «προστασία των αγροτών από τα κόκκινα δάνεια, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, τις οφειλές τους προς ΕΦΚΑ και εφορία».

«Δεν μπορεί, επίσης, να μιλάμε πέντε χρόνια για την κάρτα αγροτικού πετρελαίου ώστε να επιστρέφει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, η Κυβέρνηση να το αρνείται και να το θυμάται φέτος. Δεν μπορεί για το ρεύμα να συζητάμε για μια τιμή, η οποία θα είναι εφάμιλλη των ευρωπαϊκών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες, η Κυβέρνηση να είναι αδιάλλακτη και τώρα να πιέζεται και να αρχίζει η διαπραγμάτευση».

«Η Κυβέρνηση έστω και στο παρά πέντε πρέπει να συζητήσει με ειλικρίνεια, να πείσει τους αγρότες ότι εννοεί το διάλογο. Κανείς δεν επιθυμεί τους κλειστούς δρόμους, ούτε οι αγρότες ούτε προφανώς και εμείς ως αντιπολίτευση», κατέληξε ο Δημήτρης Μάντζος.

