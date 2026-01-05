FIR Αθηνών: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώσουν τους επιβάτες ενώ δεν φταίνε για τις ακυρώσεις πτήσεων – Θα κινηθούν νομικά

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ξεκάθαρο πόρισμα για το τι συνέβη με το blackout στο FIR Αθηνών.

Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα και πως «θα πέσουν κεφάλια» εφ όσον υπάρχουν ευθύνες σε πρόσωπα.

Ενα σημείο που έχει ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των επιβατών που χθες δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν ή αναγκάστηκαν να περιμένουν για πολλές ώρες ώστε να πάρουν τη πτήση για τον προορισμό του.

Ο υπουργός ανέφερε πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν το… μάρμαρο. Ωστόσο, επειδή οι πτήσεις ακυρώθηκαν χωρίς δική τους ευθύνη, αναμένεται να κινηθούν νομικά ώστε να αποφύγουν να πληρώσουν εκατομμύρια για κάτι που όντως δεν φταίνε και ουσιαστικά αυτός που θα ζημιωθεί είναι το δημόσιο…

Παράλληλα, ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο «σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού» των συστημάτων το οποίο όμως θα ολοκληρωθεί το 2028…

«Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα, αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές» παραδέχτηκε και συμπλήρωσε: «Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

