search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 13:37

FIR Αθηνών: Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποζημιώσουν τους επιβάτες ενώ δεν φταίνε για τις ακυρώσεις πτήσεων – Θα κινηθούν νομικά

05.01.2026 13:37
AERODROMIO EL BENIZELOS

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ξεκάθαρο πόρισμα για το τι συνέβη με το blackout στο FIR Αθηνών.

Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα και πως «θα πέσουν κεφάλια» εφ όσον υπάρχουν ευθύνες σε πρόσωπα.

Ενα σημείο που έχει ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των επιβατών που χθες δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν ή αναγκάστηκαν να περιμένουν για πολλές ώρες ώστε να πάρουν τη πτήση για τον προορισμό του.

Ο υπουργός ανέφερε πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν το… μάρμαρο. Ωστόσο, επειδή οι πτήσεις ακυρώθηκαν χωρίς δική τους ευθύνη, αναμένεται να κινηθούν νομικά ώστε να αποφύγουν να πληρώσουν εκατομμύρια για κάτι που όντως δεν φταίνε και ουσιαστικά αυτός που θα ζημιωθεί είναι το δημόσιο…

Παράλληλα, ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο «σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού» των συστημάτων το οποίο όμως θα ολοκληρωθεί το 2028…

«Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα, αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές» παραδέχτηκε και συμπλήρωσε: «Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Διαβάστε επίσης:

Τελεσίγραφο Μαρινάκη προς αγρότες: Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, την Τετάρτη ανακοινώνουμε τα μέτρα έρθουν, δεν έρθουν για διάλογο

Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση σε Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα – Συζήτηση στη Βουλή ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανασχηματισμός 2026: Το σχέδιο Μητσοτάκη και τα πρόσωπα – Στοχεύσεις, παγίδες και φόβοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:36
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

1 / 3