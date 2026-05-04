search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 12:11

Το θεατρικό τουρνουά της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

04.05.2026 12:11
athens-theater-tournament

Το Θέατρο Noũs – Creative Space διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament δημιουργώντας για μία ακόμη φορά στην Αθήνα ένα Θεατρικό Τουρνουά με σκοπό να διαγωνιστούν οι καλύτερες και πιο δημιουργικές νέες θεατρικές ομάδες της πόλης και φυσικά να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Οι ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους για παράσταση έως 30 λεπτά κι όσες επιλεγούν θα κληθούν να διαγωνιστούν κερδίζοντας την ψήφο του κοινού, περνώντας τους γύρους, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Το 2ο Athens Theatre Tournament στο Θέατρο Noũs – Creative Space προσκαλεί τους νέους καλλιτέχνες της πόλης να συνεργαστούν, να φτιάξουν τις ομάδες τους και να δημιουργήσουν πέρα από στεγανά και πεπαλαιωμένες ιδέες, πέρα από αμφιβολίες και φόβους. Η τέχνη δεν έχει κανόνες και σύνορα, δεν έχει συγκεκριμένες φόρμες και πρότυπα. Η τέχνη είναι ελεύθερη και πολύμορφη.

Με αυτό ως γνώμονα, λοιπόν, καλούμε όλες τις θεατρικές ομάδες αυτής της πόλης και κάθε άλλη που πιστεύει στην τέχνη της να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ όπου η τέχνη του θεάτρου συναντά τη συναρπαστική πρόκληση της αναμέτρησης με στόχο το μεγάλο έπαθλο.

Το έπαθλο

Η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει την ψήφο του κοινού, να περάσει κάθε γύρο φτάνοντας στον τελικό όπου επίσης θα κερδίσει την ψήφο του κοινού και της κριτικής επιτροπής, θα κερδίσει:

  • Το χρηματικό έπαθλο των 600€ και 
  • 10 παραστάσεις σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Noũs – Creative Space στη σκηνή Black Box τη νέα θεατρική σεζόν

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, ομάδες από όλη την Ελλάδα θα αναμετρηθούν σε ένα δυναμικό τουρνουά, όπου η κάθε παράσταση θα έχει διάρκεια έως 30 λεπτά. Το στοιχείο που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό; Οι αναμετρήσεις θα καθορίζονται μέσω κλήρωσης, κάνοντας κάθε γύρο απρόβλεπτο και γεμάτο αγωνία!

Μια μοναδική ευκαιρία για ανερχόμενους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα επαγγελματικό θέατρο και να κερδίσουν προβολή, κοινό και χρηματική ενίσχυση. 

Πώς να συμμετάσχετε 

Στην αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναλυτικά:

1. Η πρότασή σας (τίτλος, περίληψη, σκεπτικό)
2. Οι συντελεστές και τα βιογραφικά τους
3. Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με την πρότασή σας
4. Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τυχόν προηγούμενη δουλειά σας (αν υπάρχει) καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε πως μπορεί να ενισχύσει την πρότασή σας
5. Στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της ομάδας

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι και τις 15 Μαΐου 2026  στο [email protected].

«Το Θέατρο NOŪS – Creative Space, διοργανώνει το 2ο Athens Theatre Tournament ανοίγοντας τις σκηνές του σε νέους ανθρώπους και νέες καλλιτεχνικές φωνές.

Το Θέατρο NOŪS – Creative Space είναι ένας χώρος που στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες, ένας χώρος ανοιχτός σε νέες προτάσεις, πειραματισμούς και συναντήσεις. Ένα καλλιτεχνικό στέκι στην καρδιά της Κυψέλης — μιας πραγματικής κυψέλης πολιτισμού.

Πιστεύουμε πως οι νέοι δημιουργοί χρειάζονται έναν τόπο όπου μπορούν να νιώσουν ασφάλεια, ελευθερία και εμπιστοσύνη φτάνοντας στα όρια της δημιουργίας και του θεάτρου. Έναν τόπο όπου μπορούν να δοκιμάσουν, να εκφραστούν, να ρισκάρουν και να εξελιχθούν.

Με αυτή τη σκέψη στηρίζουμε το 2ο Athens Theatre Tournament και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τις νέες φωνές που θα γεννηθούν μέσα από αυτό.»

 – Βασίλης Τριανταφύλλου – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Θεάτρου NOŪS – Creative Space

«Το θέατρο αλλάζει, όπως αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Κι απευθυνόμαστε στη νέα γενιά καλλιτεχνών, στη ματωμένη γενιά, στη γενιά που είναι πιο μορφωμένη, πιο εκπαιδευμένη, πιο τολμηρή και πιο ονειροπόλα από οποιαδήποτε, στη δική μας γενιά. Κάντε ένα θέατρο όπως πραγματικά πιστεύετε, ένα θέατρο ατρόμητο, προκλητικό, δύσκολο, κάντε ένα θέατρο που δεν θα φοβηθεί να σπάσει τις συμβάσεις, τις φόρμες, τους κανόνες, δεν θα φοβηθεί να πετάξει τα βαρίδια του παρελθόντος του και να ξαναγεννηθεί, ένα θέατρο αναρχικό, προκλητικό, επικίνδυνο, ένα θέατρο που σας εκφράζει, καλύτερο από αυτό που βλέπετε, καλύτερο από αυτό που διδαχτήκατε, καλύτερο από αυτό που διαβάζετε, κάντε ένα θέατρο τολμηρό, βέβηλο, ποιητικό, ένα θέατρο ονειροπόλο κι όμορφο, ένα θέατρο που θα είστε περήφανοι που είναι δικό σας. Γι’ αυτήν τη βαθιά πίστη σε κάτι άλλο, καινούριο, αντισυμβατικό, γι΄ αυτό το όραμα ενός διαφορετικού θεάτρου, πιο πειραματικού, γι΄ αυτήν την εμπιστοσύνη στους νέους καλλιτέχνες και στα καλύτερα δημιουργικά μυαλά της γενιά μας.»

  • Χρήστος Καρασαββίδης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Athens Theatre Tournament

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:31
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3