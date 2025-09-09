METLEN: Ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών και Εξαιρετική Επίδοση Κερδοφορίας στις Δραστηριότητες RES και Utility στο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η METLEN επιβεβαίωσε τον στρατηγικό της προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς δραστηριότητας.

Η Εταιρεία σημείωσε ισχυρή επίδοση στον Τομέα των Μετάλλων και κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας, παρά τη αρνητική επίδραση της MPP. Εκμεταλλευόμενη την επιχειρησιακή της ισχύ και τις συνέργειες μεταξύ των τομέων, η METLEN κατόρθωσε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον συνεχίζοντας την πορεία της στρατηγικής της ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ανέφερε:

«Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη METLEN. Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και την διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η METLEN παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξη, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Circular Metals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δυναμική που έχει οικοδομήσει η METLEN από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, εδραιώνοντας τη θέση της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το συνεργατικό μοντέλο και η ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε συνθήκες εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, επιτρέποντας στη METLEN να εξασφαλίσει καίριες στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Με αυτοπεποίθηση, όραμα και σαφή στρατηγική, η METLEN συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με σταθερό βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.»

Τα αποτελέσματα

O κύκλος εργασιών για το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε €3.608 εκατ., αυξημένα κατά 45% έναντι €2.482 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη νέα ιστορικά υψηλή εξαμηνιαία επίδοση των δραστηριοτήτων Renewables και Utility και σε μικρότερο βαθμό στις υψηλότερες τιμές.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6%, διαμορφούμενα σε €445 εκατ., έναντι €474 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ενώ ο Τομέας των Μετάλλων παρουσιάζει σταθερά ισχυρές επιδόσεις και οι δραστηριότητες των Renewables και Utility αθροιστικά κατέγραψαν ιστορικά υψηλά εξαμηνιαία αποτελέσματα, τα οφέλη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που επηρέασε τον τομέα MPP.

Εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδρασης του MPP, η METLEN θα είχε επιτύχει νέο ιστορικό υψηλό EBITDA σε επίπεδο εξαμήνου, προσεγγίζοντας τα €600 εκατ., δημιουργώντας έτσι ισχυρή βάση για το υπόλοιπο του έτους. Οι οικονομικές επιδόσεις, σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά στο Β’ Εξάμηνο, με συνέπεια τα συνολικά EBITDA για το 2025 να ξεπεράσουν το επίπεδο του €1 δισ.

H METLEN πέτυχε την ιστορικά υψηλότερη εξαμηνιαία επίδοσή της στον τομέα της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), με βασικό οδηγό το Asset Rotation Plan, συνεχίζοντας την σταθερή της ανάπτυξη.

Η κερδοφορία του ελληνικού Utility (M Energy Generation & Management, M Energy Customer Solutions και M Integrated Supply & Trading) ήταν 15-20% υψηλότερη σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2023 και το Α’ εξάμηνο του 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη παρουσία της METLEN τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εταιρεία ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 20% του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με τη δραστηριότητα παραγωγής να αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 18% της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Ο Κλάδος της Ενέργειας έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα, καθώς προχωρά προς τον στρατηγικό στόχο ανάπτυξης της Εταιρείας για την κατάκτηση του 30% της Eλληνικής αγοράς ενέργειας.

Ο Κλάδος των Μετάλλων, στο Α’ εξάμηνο του 2025, διατήρησε ισχυρή κερδοφορία, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενες πιέσεις κόστους – ιδιαίτερα στην ενέργεια –και από την αδυναμία του δολαρίου των ΗΠΑ. Αν και οι τιμές του αλουμινίου και της αλουμίνας αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, των εμπορικών εντάσεων και της μεταβαλλόμενης δυναμικής προσφοράς-ζήτησης.

Ως απάντηση της μεταβλητότητας των τιμών και του ενεργειακού κόστους, η Διοίκηση της Εταιρείας δρώντας εγκαίρως, εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δίνονται, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα ελέγχου του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη METLEN μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν τριπλασιάστηκαν φτάνοντας τα €31 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αναμένεται σημαντική αύξηση στο Β’ εξάμηνο του 2025, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών προσεγγίζει τα €1,1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, αυτό προσεγγίζει τα €1,4δισ.

Τα Καθαρά Κέρδη, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε €254 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σύγκριση με τα €282 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Η METLEN βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για διαρκή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθοδηγούμενη από στρατηγικές επενδύσεις, επέκταση στις βασικές αγορές και τη συνεχή έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και τη βιωσιμότητα. Κατά συνέπεια, η διοίκηση επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και τους φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν πρόσφατα στο Capital Markets Day του Λονδίνου.

Επιπλέον, και οι τρεις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ανακοινώθηκαν στο CMD τον περασμένο Απρίλιο, προχωρούν με ταχύτητα, παρέχοντας στη Διοίκηση την πεποίθηση ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος των €1.900εκ. – 2.080εκ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η νέα μονάδα παραγωγής Γαλλίου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, με την έναρξη παραγωγής να εκτιμάται το 2027.

Στον τομέα της Άμυνας (M. Technologies), είχε ανακοινωθεί η δημιουργία ενός Defence Hub για Χερσαία Συστήματα, το οποίο θα αποτελείται από 5 εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Δύο εργοστάσια βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ το τρίτο είναι υπό κατασκευή, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο τρίμηνο του 2026. Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το τέταρτο εργοστάσιο ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2027.Λεπτομέρειες σχετικά με την 5η και τελευταία παραγωγική μονάδα θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στον τομέα των Circular Metals, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας με ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 50χιλ. τόνων ανά έτος, προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2025.

Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €2.916 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €288 εκατ. μειωμένα κατά 11% έναντι €322 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2025 έφτασε τα 5,5GW, σημειώνοντας μια δυναμική αύξηση της τάξεως του 15% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, εξαιρουμένων των συναλλαγών που σχετίζονται με τον Καναδά και τη ΔΕΗ, ανήλθε συνολικά στα 12,1GW σημειώνοντας αύξηση ~1,5GW (14%). Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης έργα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, συνολικής ισχύος 6,6GW.

Η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 854GWh, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από αυτές, οι 317GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 537GWh από ΑΠΕ του εξωτερικού. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει τη συνεχή δυναμική ανάπτυξη της METLEN, και τη διευρυμένη παρουσία της στην παγκόσμια αγορά πράσινης ενέργειας.

Συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα την στρατηγική του Asset Rotation Plan, η METLEN προχώρησε σε πωλήσεις έργων συνολικής ισχύος 788MW (έναντι 531MW το Α’ εξάμηνο του 2024), με την πλειονότητα των αποεπενδύσεων να αφορά στη Χιλή, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Ευρώπη (Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία). Οι συναλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευση της METLEN για ενίσχυση της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου της και την βέλτιστη αξιοποίηση κεφαλαίων.

Με την στήριξη ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου και με την επιτυχημένη εφαρμογή του Asset Rotation Plan, η METLEN συνεχίζει την αύξηση της κερδοφορίας της M Renewables. Η Εταιρεία αξιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία και το δίκτυο συνεργατών της, με δραστηριότητα σε πάνω από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την πρόσβασή της σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ως αποτέλεσμα, η METLEN διατηρεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.

Όσον αφορά στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο έργων, το 2024 η METLEN ξεκίνησε την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 0,4GW και αιολικών έργων ισχύος 13MW, όλα χρηματοδοτούμενα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, προχώρησε η κατασκευή επιπλέον φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 0,3GW καθώς και 48MW σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).

Στον τομέα των BESS, η METLEN επεκτείνει ενεργά το χαρτοφυλάκιο των έργων της που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ελλάδα, Χιλή, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα προσεχή χρόνια. Τα έργα αυτά πρόκειται να εδραιώσουν την ηγετική θέση της METLEN στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Επίσης, η METLEN σημείωσε ιδιαίτερα δυναμική πορεία και στα έργα για τρίτους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος κατασκευαστής ΑΠΕ. Εντός του A’ εξαμήνου υπεγράφησαν συμφωνίες για νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 0,8GW καθώς και για έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) χωρητικότητας 0,3GW / 1,3GWh σε Ελλάδα, Χιλή, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε τελική φάση συμβασιοποίησης βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,5GW / 0,9GWh.

Τέλος, στο κλείσιμο του Α’ εξαμήνου του 2025, το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο ανήλθε στα 654 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 201 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγμάτευσης.

