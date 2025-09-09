search
BUSINESS

09.09.2025 06:14

Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο 2025 με υψηλή κερδοφορία και μερισματικές αποδόσεις

09.09.2025 06:14
trapeza-kiprou_1404_1460-820_new

Ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με καθαρά κέρδη ύψους 235 εκατ. ευρώ και κέρδη β’ τριμήνου στα 118 εκατ., παραμένοντας σταθερά σε σχέση με το α’ τρίμηνο, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Η ισχυρή κερδοφορία αντικατοπτρίζεται στον δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 18,4%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο της τράπεζας. Παράλληλα, ξεκίνησε η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας σε ποσοστό διανομής περίπου 40% της κερδοφορίας του εξαμήνου, ενώ η διοίκηση στοχεύει σε ποσοστό διανομής 70% για το σύνολο του 2025.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, με ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και υποστηρίζεται από αύξηση νέου δανεισμού κατά 31% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,6 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 10,66 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια διεθνών εργασιών.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ανήλθε στο 36%, ενώ η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1,7% και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών να διαμορφώνεται σε 36 μ.β. Η καταθετική βάση, κυρίως λιανική, ανήλθε στα 20,9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 6% σε ετήσια βάση, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και συνολικός δείκτης διαμορφώθηκαν σε 20,6% και 25,8% αντίστοιχα, με οργανική δημιουργία κεφαλαίων 215 μ.β.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων, τον Ιούλιο 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, με τίμημα 29,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα.

Ο CEO Πανίκος Νικολάου υπογράμμισε ότι η τράπεζα παραμένει δεσμευμένη στη στήριξη των πελατών και της οικονομίας, ενώ η στρατηγική της εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους, ενισχύοντας την κεφαλαιακή ισχύ και την ρευστότητα.

