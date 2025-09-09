search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 06:58
BUSINESS

09.09.2025 06:42

ΝΗΣΟΣ: Διεθνής διάκριση με οκτώ βραβεία στους World Beer Awards 2025 και συνεχίζει την επιτυχία

09.09.2025 06:42
NISSOS-MEDALS-2025-1080x1080px

Η ελληνική ζυθοποιία ΝΗΣΟΣ επέστρεψε φέτος από τα World Beer Awards 2025 με οκτώ διεθνείς διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της μπύρας. Στον διεθνή θεσμό, που αναδεικνύει τις καλύτερες μπύρες κάθε κατηγορίας, η ΝΗΣΟΣ παρουσίασε έξι μπύρες και απέσπασε συνολικά οκτώ μετάλλια:

  • Η ΝΗΣΟΣ Pilsner κέρδισε Gold Medal και Country Winner στην κατηγορία Classic Pilsener
  • Η ΝΗΣΟΣ 7 Μποφόρ απέσπασε Gold Medal και Country Winner στην κατηγορία Strong Porter
  • Η ΝΗΣΟΣ Easy IPA τιμήθηκε με Silver Medal στην κατηγορία Session IPA
  • Η ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη κέρδισε Silver Medal στην κατηγορία Belgian Style Dubbel
  • Η ΝΗΣΟΣ All Day Organic έλαβε Bronze Medal στην κατηγορία Gluten Free
  • Η ΝΗΣΟΣ Θολή διακρίθηκε με Bronze Medal στην κατηγορία Seasonal: Maibock / Helles Bock

Τα World Beer Awards αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς μπύρας, με τις συμμετοχές να αξιολογούνται σε blind tasting από κορυφαίους κριτές. Οι φετινές βραβεύσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό διεθνών βραβείων της ΝΗΣΟΣ σε 34, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής ζυθοποιίας.

Η ΝΗΣΟΣ ιδρύθηκε το 2012 από τον Αλέξανδρο Κουρή και τη Μάγια Τσόκλη και, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει δημιουργήσει φήμη για την ποιότητα και την αυθεντικότητα των μπυρών της, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες της Τήνου, των Κυκλάδων και των ελληνικών νησιών. Τα βραβεία αυτά αποδεικνύουν ότι η ζυθοποιία συνεχίζει να καινοτομεί και να ξεχωρίζει διεθνώς, ενώ κάθε μετάλλιο λειτουργεί ως ορόσημο σε ένα μακρύ ταξίδι αναγνώρισης και δημιουργίας.

