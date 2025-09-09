ΝΗΣΟΣ: Διεθνής διάκριση με οκτώ βραβεία στους World Beer Awards 2025 και συνεχίζει την επιτυχία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ελληνική ζυθοποιία ΝΗΣΟΣ επέστρεψε φέτος από τα World Beer Awards 2025 με οκτώ διεθνείς διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της μπύρας. Στον διεθνή θεσμό, που αναδεικνύει τις καλύτερες μπύρες κάθε κατηγορίας, η ΝΗΣΟΣ παρουσίασε έξι μπύρες και απέσπασε συνολικά οκτώ μετάλλια:
Τα World Beer Awards αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς μπύρας, με τις συμμετοχές να αξιολογούνται σε blind tasting από κορυφαίους κριτές. Οι φετινές βραβεύσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό διεθνών βραβείων της ΝΗΣΟΣ σε 34, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής ζυθοποιίας.
Η ΝΗΣΟΣ ιδρύθηκε το 2012 από τον Αλέξανδρο Κουρή και τη Μάγια Τσόκλη και, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει δημιουργήσει φήμη για την ποιότητα και την αυθεντικότητα των μπυρών της, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες της Τήνου, των Κυκλάδων και των ελληνικών νησιών. Τα βραβεία αυτά αποδεικνύουν ότι η ζυθοποιία συνεχίζει να καινοτομεί και να ξεχωρίζει διεθνώς, ενώ κάθε μετάλλιο λειτουργεί ως ορόσημο σε ένα μακρύ ταξίδι αναγνώρισης και δημιουργίας.
