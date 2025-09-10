Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Ανάκαμψη επιβατικής κίνησης και κερδοφορίας, παρά αυξημένα κόστη και προκλήσεις

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κατέγραψε αύξηση 7,6% στην επιβατική κίνηση το α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 15,1 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 2,2% και εξωτερικού κατά 9,8%, με τα τρίμηνα να παρουσιάζουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης: το πρώτο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση 11,4% (εσωτερικού 3,1%, εξωτερικού 14,9%) και το δεύτερο τρίμηνο 5,3% (εσωτερικού 1,7%, εξωτερικού 6,8%).

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 189,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα 182,3 εκατ. ευρώ και περιθώριο 59,2%, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της εταιρείας. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 120,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα από 126,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη Μετά από Φόρους έφτασαν τα 92,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 5%, σε 308,2 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τις αεροπορικές χρεώσεις και την εμπορική δραστηριότητα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου (AEP) ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, το οποίο λογιστικοποιείται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο χωρίς επίδραση στην κερδοφορία.

Τα έσοδα από αεροπορικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 230,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2%, κυρίως λόγω αυξημένων αεροπορικών χρεώσεων και τελών εκσυγχρονισμού, σε συνδυασμό με την αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τα έσοδα από μη αεροπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 10,6%, στα 77,7 εκατ. ευρώ, κυρίως από εμπορικές δραστηριότητες, νέες έννοιες καταστημάτων και επιβάτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, μεσοσταθμικά καλύτερους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα λειτουργικά έξοδα (χωρίς το κόστος επέκτασης) αυξήθηκαν κατά 15,3%, κυρίως λόγω υψηλότερου μεταβλητού τμήματος αμοιβής παραχώρησης (24,3 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ.), πρόσθετου προσωπικού, αυξήσεων κατώτατου μισθού, υψηλότερου κόστους ενέργειας και εντατικής συντήρησης διαδρόμων και φωτοσήμανσης.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι ισχυροί παράγοντες ζήτησης για ταξίδια στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν θετική προοπτική, προβλέποντας μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2025 και σταδιακή προσαρμογή σε χαμηλότερα ποσοστά σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι πρωτοβουλίες μάρκετινγκ εστιάζουν στη διατήρηση της δυναμικής, την ενίσχυση συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και την επέκταση συνδέσεων με προορισμούς υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Τα έσοδα από αεροπορικές χρεώσεις θα αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιημένες χρεώσεις και τη σταδιακή εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού, ευθυγραμμίζοντας την ετήσια κερδοφορία με το 15% Απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, ενισχυόμενη από το Scrip Dividend Program. Στον τομέα των μη αεροπορικών δραστηριοτήτων, τα έσοδα ανά επιβάτη αναμένεται σταθερά το 2025, με προσωρινή πίεση λόγω περιορισμένων εμπορικών χώρων κατά τις κατασκευές.

Οι υπηρεσίες στάθμευσης θα επηρεαστούν μέτρια από την κατασκευή πολυώροφου χώρου στάθμευσης, μερικώς αντισταθμιζόμενες από επέκταση υφιστάμενων χώρων. Παρά τις προσωρινές προκλήσεις, η εταιρεία διατηρεί στόχο περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60%, με πιθανή προσωρινή μείωση κατά περίπου 100 μονάδες βάσης το επόμενο ένα με δύο χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων κατά 7,7% στο 6μηνο – Οι προβλέψεις για το σύνολο του 2025

The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

Στην Θεσσαλονίκη η διοίκηση της Alpha Bank ενισχύοντας επιχειρήσεις, παιδεία και πολιτιστικές δράσεις